Ballon d'Or : Mbappé mise sur la cohésion du Real Madrid pour convaincre le jury

Un triplé inscrit face à la Real Sociedad relance la candidature de Kylian Mbappé au Ballon d’Or 2026. Cette performance survient alors que la cérémonie, désormais délocalisée à Londres, doit désigner son lauréat le 27 octobre devant un jury de 100 journalistes internationaux.

Un vestiaire madrilène apaisé

D’après AS, ce triplé au Santiago Bernabéu cacherait une évolution plus profonde à l’intérieur du club madrilène. Le quotidien espagnol évoque une conviction désormais partagée dans l’effectif : les distinctions individuelles ne s’obtiennent qu’à travers la réussite du groupe. Cette philosophie serait portée depuis son arrivée par l’entraîneur José Mourinho, qui aurait installé une confiance nouvelle avec son attaquant. Les deux premières sorties officielles de la saison auraient été marquées par des marques de complicité entre joueurs, loin des crispations observées la saison précédente.

Le contraste est net avec les mois qui ont précédé. Le vestiaire merengue avait traversé une période de flottement après l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich, entre ambiance tendue et division interne autour des joueurs retenus pour la Coupe du monde.

Une candidature construite sur des statistiques individuelles

Sur le plan comptable, Mbappé affiche un bilan solide pour la saison 2025-2026 : 58 buts inscrits au total, dont 42 sous le maillot du Real Madrid et 16 avec l’équipe de France. Le Français a également terminé meilleur buteur de la Coupe du monde avec dix réalisations, lui offrant le Soulier d’Or du tournoi, en plus de ses titres de meilleur buteur de Liga et de Ligue des champions la saison passée.

Reste que l’absence de trophée collectif majeur constitue le principal point faible de son dossier face à des concurrents comme Rodri, Harry Kane, Fabián Ruiz ou Lamine Yamal, ce dernier profitant du sacre mondial de l’Espagne. AS souligne que les critères de vote demeurent flous et qu’aucun candidat ne se détache clairement à ce stade, laissant la porte ouverte à Mbappé malgré ce déficit de palmarès collectif.

Le précédent de 2025

Mbappé connaît déjà la frustration liée à ce type de classement. Lors du Ballon d’Or 2025, il n’avait terminé qu’à la septième place malgré 44 buts et 5 passes décisives en 59 matchs, ainsi que l’obtention du Soulier d’Or européen. Cette septième place, obtenue sans titre majeur en club sur l’exercice, avait alimenté les critiques dans la presse espagnole sur le poids réel des statistiques individuelles face aux trophées collectifs dans les votes du jury.

AS rappelle que les critères d’attribution restent flous et que le sacre mondial espagnol ne garantit pas automatiquement une victoire pour l’un des joueurs de la Roja. La période d’évaluation s’étant achevée le 19 juillet dernier, c’est la dynamique affichée par Mbappé et le Real Madrid en ce début de saison qui pourrait peser dans la décision finale du jury, la liste des 30 nommés devant être dévoilée par France Football dans les prochains jours.