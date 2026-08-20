Bénin : à Dévé, une panne fait échouer le vol d’un tricycle

Le vol d’un tricycle a été déjoué dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 août 2026 à Dévé, dans la commune de Dogbo. Trois individus ont pris la fuite après avoir été surpris par une patrouille de police alors qu’ils tentaient de remettre en marche le véhicule dérobé.

Vers 3 heures du matin, les policiers du commissariat de l’arrondissement de Dévé, en patrouille sur une piste vicinale à Adidévo, ont aperçu trois hommes réunis autour d’un tricycle. Le véhicule, récemment acquis, présentait une panne au niveau du système de démarrage. Les suspects tentaient de le faire fonctionner dans l’obscurité.

À l’arrivée des forces de l’ordre, les trois hommes ont abandonné le véhicule et se sont enfuis en direction d’une zone boisée. Une opération de recherche a aussitôt été engagée, sans permettre leur interpellation. Le tricycle a ensuite conduit les policiers vers son propriétaire.

Le propriétaire retrouvé enfermé chez lui

Les vérifications effectuées dans le voisinage ont permis aux agents de découvrir une habitation dont l’une des chambres était bloquée depuis l’extérieur par un sommier. Après avoir dégagé l’obstacle, les policiers ont retrouvé l’occupant.

L’homme a expliqué aux agents qu’il avait stationné son tricycle sur la terrasse la veille au soir avant d’aller se coucher. Selon les premiers éléments recueillis sur place, les voleurs auraient profité de son sommeil pour s’emparer du véhicule avant de le contraindre à rester enfermé dans sa chambre.

La panne du tricycle a toutefois interrompu leur fuite. Privés des clés, les individus auraient tenté de démarrer eux-mêmes le véhicule avant d’être surpris par les policiers. Le deux-roues motorisé a été récupéré puis conduit au commissariat de Dévé. Il doit y rester pendant les vérifications destinées à établir les conditions précises du vol et les droits de propriété sur l’engin.

Les recherches se poursuivent

Les trois suspects sont toujours recherchés. La police poursuit les investigations afin d’identifier les personnes impliquées et de déterminer si elles pourraient être liées à d’autres vols commis dans le secteur.

Cette affaire intervient alors que les services de sécurité béninois multiplient les patrouilles nocturnes et les opérations contre les atteintes aux biens. Dans le Couffo, comme dans d’autres départements, les forces de sécurité appellent régulièrement les populations à signaler les mouvements suspects et à renforcer la sécurisation des engins stationnés à domicile. Le propriétaire du tricycle a ainsi retrouvé son bien quelques heures après sa disparition. Les recherches engagées par les policiers de Dévé doivent désormais permettre de retrouver les trois fugitifs.