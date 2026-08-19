Bénin : Ce que révèle l’oracle après les consultations pour la fête de l’igname

Le signe Lètè-Aklan a été révélé le 13 août 2026 à Savalou, à l’issue de la consultation du Fâ organisée en prélude à la fête de l’igname. Selon les informations rapportées par Le Matinal, cette consultation autorise la consommation de la nouvelle igname et porte un message de paix, d’unité et de prospérité pour le royaume.

La cérémonie s’est déroulée sous le regard de Sa Majesté Dada Ganfon Gangnihoun Toffa Gbaguidi XV, roi de Savalou. Le signe révélé par le Fâ, également appelé Lètè-Kan dans la tradition yoruba, est présenté par les Bokonon comme favorable au royaume et à ses habitants.

Le Fâ autorise la consommation de la nouvelle igname

À Savalou, la dégustation de la nouvelle récolte ne précède pas les rites traditionnels. Une consultation divinatoire est organisée avant l’ouverture officielle de la saison de consommation. Cette pratique permet de rechercher l’accord du Fâ et de déterminer les orientations spirituelles associées au nouveau cycle.

Selon Le Matinal, la consultation du 13 août a été précédée par l’immolation de la nouvelle igname. Le Bokonon chargé de l’interprétation sollicite également l’autorisation du roi, des têtes couronnées et des entités spirituelles présentes avant de procéder à la lecture du signe.

Le résultat de cette consultation est donc double : la nouvelle igname peut être consommée et le signe Lètè-Aklan fournit les principales recommandations traditionnelles pour l’année qui commence.

Un appel à l’unité et au respect des autorités

L’interprétation donnée au signe insiste sur la cohésion de la communauté. Le Fâ appelle au respect de la hiérarchie et des autorités traditionnelles. Selon les explications rapportées par Le Matinal, il met aussi en garde contre les divisions et l’indifférence envers les pratiques sacrées.

« Rien ne se construit dans la division », rapporte le journal en présentant l’une des principales leçons attribuées au signe. Lètè-Aklan est également associé à la protection des jumeaux ainsi qu’aux vodoun Hêviosso et Sakpata. La consultation recommande aussi davantage de vigilance et de sécurité afin de préserver la paix dans le royaume.

Une tradition liée au 15 août

La révélation intervient quelques jours avant la fête de l’igname, célébrée le 15 août à Savalou. Le Portail culturel du Bénin présente cette cérémonie comme un rendez-vous à la fois cultuel, culturel et culinaire, consacré à la première récolte d’igname en pays mahi.

La pratique de la consultation du Fâ avant la consommation de la nouvelle récolte est ancienne. Une documentation du Smithsonian rappelle que l’oracle est traditionnellement consulté avant de décider de la consommation de la première igname. La fête conserve ainsi une dimension qui dépasse la seule consommation du tubercule. À Savalou, elle constitue aussi un rendez-vous identitaire et culturel majeur. L’édition 2026 intervient alors que les autorités béninoises poursuivent leurs efforts de valorisation des filières agricoles. En février 2026, le gouvernement a lancé le Projet de développement des chaînes de valeur des racines et tubercules, doté d’environ 41 milliards de francs CFA pour développer entre autres la filière igname.