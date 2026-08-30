Bénin : deux personnes chutent dans un cours d'eau après l'effondrement d'un pont à Glazoué

Le pont Lifo, situé sur l’axe Aklampa–Glazoué, s’est rompu dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août 2026, précipitant deux usagers de la route dans un cours d’eau. L’incident s’est produit vers 23h30, selon les informations rapportées par le média local Bip Radio.

Le déroulement des faits

Un conducteur de taxi-moto et sa passagère, une dame presque octogénaire, franchissaient le pont Lifo, en direction d’Aklampa, dans le département des Collines, quand l’ouvrage s’est effondré sous leur poids. Sous l’effet de la rupture, l’engin à deux roues qui les portait a été projeté dans le cours d’eau. Le chauffeur a réussi à rejoindre la rive par ses propres moyens, avant même que les équipes de secours n’arrivent sur place. Sa cliente, elle, a dû être secourue par les sapeurs-pompiers alertés dans la foulée.

La prise en charge des victimes

Les deux personnes ont été conduites vers une structure de soins après l’accident, survenu dans l’arrondissement d’Aklampka, commune de Glazoué. Glazoué est une commune du département des Collines qui comptait 124 431 habitants lors du recensement de 2013, selon les données démographiques disponibles. Elle se situe à environ 234 kilomètres au nord de Cotonou et se trouve sur la ligne ferroviaire reliant Cotonou à Parakou. Les circonstances précises ayant conduit à la rupture du pont n’ont pas été communiquées à ce stade.