Bénin : Joseph Djogbénou salue la mémoire d’Arsène Hubert Dadjo, « un grand serviteur de l’État »

La famille judiciaire béninoise a rendu hommage à Arsène Hubert Dadjo vendredi 28 août 2026 à la Cour suprême. Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou, a consacré son intervention au parcours professionnel et aux qualités humaines de l’ancien avocat général.

La mémoire d’Arsène Hubert Dadjo a été honorée vendredi 28 août à l’espace Alexandre Durand de la Cour suprême. Plusieurs responsables du monde judiciaire ont participé à cette cérémonie organisée près de deux mois après le décès du magistrat, survenu le 30 juin 2026 à l’âge de 67 ans.

Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou, a livré un témoignage consacré à l’homme et à son parcours. Il a retenu le service public comme l’un des traits majeurs de la personnalité de l’ancien premier avocat général près la Cour suprême. « Arsène Hubert Dadjo fut un grand serviteur de l’État », a déclaré le président de l’Assemblée nationale.

Un parcours au sein de la magistrature

Le parcours de Dadjo au sein de la magistrature l’a conduit jusqu’à la Cour suprême. Le décret n°2019-553 du 18 décembre 2019 l’a nommé dans le grade hors hiérarchie sous le nom de DADJO Hubert Arsène Houékpodoté.

Le 30 septembre 2020, le Conseil des ministres a ensuite officialisé sa nomination comme avocat général près la Cour suprême. Le compte rendu gouvernemental le cite parmi les magistrats proposés à cette fonction.

Les archives de la Cour suprême attestent de son activité à ce poste. Une décision rendue en 2023 mentionne sa présence à une audience en qualité d’avocat général, tandis qu’une autre publication officielle fait état de ses conclusions dans une affaire examinée par la haute juridiction.

La famille judiciaire rend hommage au magistrat

La cérémonie du 28 août a réuni plusieurs responsables de la justice béninoise. Le garde des Sceaux Yvon Détchénou, le procureur général près la Cour suprême Saturnin Afaton, le bâtonnier Zachari Baba Body et des représentants de l’Union nationale des magistrats du Bénin ont pris la parole pour rappeler différentes étapes de la carrière du disparu. Le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, ainsi que des magistrats et avocats généraux étaient également présents.

Les témoignages rapportés par Le Matinal décrivent un magistrat attaché à la discrétion professionnelle, à la rigueur et au devoir de réserve. Son parcours à la Cour suprême s’est prolongé jusqu’à ses dernières années d’activité judiciaire.

Djogbénou évoque aussi l’homme et le père

Joseph Djogbénou a dépassé le seul cadre professionnel pour évoquer la relation entre le défunt et sa famille. Il s’est adressé directement aux enfants d’Arsène Hubert Dadjo et a insisté sur la place occupée par leur père dans leur vie.

« Vous avez eu un père qui savait être une forteresse, un père qui savait être des racines », a-t-il déclaré. La cérémonie a ainsi associé l’hommage institutionnel au souvenir personnel d’un magistrat qui avait consacré plusieurs décennies à la justice béninoise