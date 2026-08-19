Bénin : la GDIZ et ARISE renforcent leur soutien à la communauté Aïzo 

L’équipe d’Agongbé a remporté la finale du tournoi de football du Festival culturel et communautaire d’Aizohoé, disputée le 15 août 2026. La compétition a bénéficié de l’accompagnement de la GDIZ et de la Fondation ARISE, qui ont apporté des appuis financiers, matériels et logistiques à l’organisation de l’événement.

La finale opposait Agongbé à Wezebo. La victoire d’Agongbé a clôturé l’édition 2026 du festival, organisée autour de la culture, du sport, de la jeunesse et du vivre-ensemble. On retient que, le tournoi constituait l’une des principales activités de cette édition.

La GDIZ apporte un soutien financier et matériel

L’engagement de la GDIZ ne s’est pas limité à la présence lors des festivités. Dave Détchénou, responsable ESG à la SIPI-Bénin SA, a expliqué que l’entreprise avait contribué à la communication autour du festival, à la visibilité de l’événement ainsi qu’à son financement et à sa dotation matérielle. « Nous nous sommes donné comme mission d’être une entreprise citoyenne », a déclaré le responsable ESG, en présentant cet accompagnement comme une action destinée aux communautés situées autour de la zone industrielle.

Patrice Dangbémey, président du comité d’organisation, a pour sa part relevé une implication plus importante de la GDIZ pour l’édition 2026. Selon lui, cet appui a permis de donner davantage de visibilité aux festivités et d’accompagner directement l’organisation du tournoi de football.

Un tournoi de 24 équipes sur 48 jours

L’édition 2026 a accordé une place importante au football. Selon les informations publiées par la GDIZ, le Tournoi Jeunesse AYIZOHWENDO a réuni 24 équipes pendant 48 jours, avec la participation de jeunes issus de Golo-Djigbé, Yokpo et Houézè, à Tangbo-Djèvié.

La compétition a été présentée comme un moyen de favoriser la pratique sportive, les rencontres entre communautés et l’engagement des jeunes. Elle s’inscrit dans la 24ᵉ édition du Festival culturel AYIZOXWÉ.

Pour les organisateurs, le football constitue aussi un outil de rapprochement entre les différentes communautés. Le tournoi devait permettre aux jeunes de développer leurs capacités sportives, mais aussi de participer à une activité collective autour de valeurs comme le respect, la discipline et l’esprit d’équipe.

La Fondation ARISE accompagne également l’initiative

La Fondation ARISE a également participé à l’accompagnement du festival. Son intervention vise à soutenir des initiatives locales liées à la jeunesse, à la culture, au sport et à la cohésion sociale.

Cette démarche intervient dans une zone où l’activité industrielle connaît une forte progression. La GDIZ, développée par ARISE IIP en partenariat avec la République du Bénin, s’étend sur 1 640 hectares, dont 400 hectares pour sa première phase. Selon ARISE, près de 20 000 emplois avaient été générés au Bénin depuis le lancement des travaux en 2021.

L’accompagnement d’Aizohoé 2026 vise ainsi à associer le développement de la zone industrielle à des actions destinées aux populations et aux jeunes des communautés environnantes.