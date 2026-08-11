Bénin : Le féticheur Azégbétékanlin condamné à 4 ans de prison

Quarante-huit mois de prison ont été infligés à Azégbétékanlin par le tribunal de Savalou, le mardi 4 août 2026. Le féticheur et créateur de contenus sur TikTok est détenu à la prison civile de la ville à la suite d’un différend foncier avec son frère, rapporte Le Potentiel.

L’affaire concerne une parcelle située à Pira, dans la commune de Bantè. D’après les informations rapportées par Le Potentiel, le domaine aurait été attribué à Azégbétékanlin par leur père. Son frère aurait toutefois continué à exploiter la terre, où il avait installé une culture de maïs.

Un désaccord autour d’une parcelle

Le conflit aurait pris une tournure pénale après la destruction des plants cultivés sur le domaine. Selon les éléments publiés par Le Potentiel, Azégbétékanlin aurait répandu un produit herbicide sur la parcelle, provoquant la perte des jeunes plants.

Une procédure aurait ensuite été engagée par son frère. Plusieurs convocations auraient été adressées au féticheur, sans qu’il ne comparaisse devant les autorités judiciaires, toujours selon Le Potentiel. Cette absence aurait conduit à son interpellation à Savalou alors qu’il circulait dans la ville.

Présenté au parquet après son arrestation, il a finalement comparu devant le tribunal. À l’issue de l’audience du 4 août, la juridiction l’a condamné à quatre ans de prison, d’après le même média.

Azégbétékanlin détenu à Savalou

La peine prononcée correspond à 48 mois d’emprisonnement. Le condamné se trouve actuellement à la prison civile de Savalou, précise Le Potentiel.

La décision n’est toutefois pas nécessairement définitive. Le journal indique qu’elle peut faire l’objet d’un appel. Le tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou est compétent pour les affaires relevant des communes de Savalou et de Bantè. Il dépend de la Cour d’appel d’Abomey.

La juridiction précise elle-même qu’une partie ou le procureur qui conteste un jugement rendu en première instance peut saisir la juridiction de second degré. La procédure d’appel permet alors un nouvel examen de l’affaire.

Un conflit familial devenu judiciaire

Le dossier présenté par Le Potentiel repose donc sur un différend entre deux frères autour de l’exploitation d’un terrain familial. L’élément déclencheur présumé serait la destruction d’une plantation de maïs à la suite de l’utilisation d’un herbicide.

Le média rapporte que le dossier a été traité par le tribunal de Savalou et que la peine a été prononcée le 4 août 2026. Les faits relatifs à l’origine du conflit sont présentés sur la base des informations recueillies par son pool judiciaire. Cette affaire intervient alors que le contentieux foncier occupe une place importante dans l’activité judiciaire béninoise. Le ministère de la Justice rappelle que les tribunaux de première instance connaissent, en premier ressort, des affaires pénales et civiles relevant de leur compétence. Savalou dispose ainsi d’une juridiction de droit commun couvrant son territoire ainsi que celui de Bantè.