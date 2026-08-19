Bénin : Les Démocrates rendent hommage à Yayi Boni et affirment pouvoir avancer sans lui

Le parti Les Démocrates a salué son fondateur Thomas Boni Yayi lors d’un meeting tenu le 16 août 2026 à Parakou, tout en affirmant sa capacité à poursuivre son action politique sans lui. Le message a été porté par le président de la formation, Nourénou Atchadé, devant les structures de base réunies au siège départemental du parti.

Un hommage appuyé à l’ancien président

Face aux militants venus de Parakou et de ses environs, Nourénou Atchadé a répondu aux interrogations circulant sur l’avenir du parti après le départ de son fondateur. Il a rappelé que la formation avait connu plusieurs années au pouvoir sous Boni Yayi, avant de poursuivre son combat dans l’opposition à ses côtés, une expérience qu’il a présentée comme une véritable école politique. Ses mots ont provoqué une longue salve d’applaudissements, en signe de reconnaissance envers l’ancien chef de l’État.

« Nous sommes devenus adultes »

C’est sur cette formule que le président du parti a résumé sa conviction : après plusieurs années d’expériences cumulées, Les Démocrates n’ont plus besoin de la présence directe de Boni Yayi pour fonctionner. Nourénou Atchadé a insisté sur le fait qu’une structure née et formée pendant vingt ans devait logiquement avoir gagné en maturité, et qu’elle pouvait désormais assumer seule les responsabilités politiques. Il a conclu en souhaitant du repos à l’ancien président, remercié pour son parcours à la tête de la formation.

Les Démocrates entament une nouvelle étape

Cette déclaration intervient plusieurs mois après le retrait de Boni Yayi de la présidence des Démocrates, annoncé le 3 mars 2026 pour des raisons de santé. La direction du parti avait alors été confiée collectivement aux vice-présidents et aux instances dirigeantes, avant que Nourénou Atchadé n’en prenne officiellement la tête en avril 2026. L’ancien président a par ailleurs rejoint le Sénat béninois, installé le 30 juillet 2026 à Porto-Novo.

Le meeting de Parakou traduit une phase de reconstruction pour la formation, qui n’a obtenu aucun siège aux législatives du 11 janvier 2026 et dont la candidature à la présidentielle d’avril avait été écartée faute de parrainages suffisants. Malgré ces revers et plusieurs départs internes récents, la direction actuelle a choisi de faire de l’hommage à Boni Yayi le point de départ symbolique d’une remobilisation présentée comme autonome, sans dépendre de la figure historique du parti.