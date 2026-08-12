Bénin : l'UP le Renouveau fixe les critères pour désigner ses chefs de village et de quartier

L’UP le Renouveau a publié dans un communiqué daté du 10 août 2026, une directive fixant les critères de sélection des candidats aux postes de chef de village et de chef de quartier de ville dans les localités qui lui reviennent. Le texte a été signé à Cotonou par le président du parti, Joseph Djogbénou.

Cette étape survient après la répartition, début juillet, des 5 295 localités du pays entre l’UP le Renouveau et le Bloc Républicain, sur la base des résultats des communales de janvier 2026. Le premier parti s’est vu attribuer 2 919 localités, le second 2 376, un seul dossier restant alors en suspens dans la commune d’Aplahoué. Une fois ce partage territorial validé, chaque formation devait à son tour organiser en interne la désignation de ses représentants locaux — c’est l’objet de la directive du 10 août.

Cinq conditions posées aux candidats

Le document énumère cinq critères cumulatifs. Le candidat doit d’abord appartenir à la cellule de compétence du village, avec un militantisme jugé avéré. Un chef déjà en poste, à qui aucune faute envers le parti n’est reprochée, sera préféré aux autres postulants. Ceux qui avaient rejoint la formation avant le lancement du processus pourront, eux, être reconduits sur simple décision présidentielle.

La directive exige en outre une résidence effective dans la localité concernée et une réputation de notable de bonne moralité. Enfin, chaque candidat doit jouir de ses droits civils et civiques et être à jour de ses cotisations envers le parti.

Un circuit de validation à trois niveaux

La procédure retenue passe par plusieurs échelons. Les bureaux de sous-section transmettent d’abord les candidatures aux bureaux de section, chargés de vérifier que chaque dossier réunit les critères requis et d’en dresser une fiche de synthèse. Ces fiches remontent ensuite à la direction du parti, où la Direction Exécutive Nationale, élargie aux coordinations des circonscriptions électorales, arrête la liste définitive des désignés sur l’ensemble du territoire. Les sections disposent d’un mois pour transmettre leurs dossiers, du 15 août au 15 septembre 2026, via le numéro 0144647676 ou l’adresse up.renouveau26@gmail.com.

À titre de comparaison, le Bloc Républicain avait adopté dès le 13 juillet sa propre grille de désignation, reposant sur un Comité de présélection par arrondissement puis un Comité de pré-validation communal, la décision finale étant prise par consensus après avis des sages et notables locaux. Les deux partis avancent ainsi en parallèle vers l’installation de ces autorités de proximité, alors que 35 recours contestant la répartition initiale des localités restent pendants devant la Cour suprême.