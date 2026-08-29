Bénin : une plantation de chanvre indien découverte à Savè, plus de 30 kg saisis

Plus de 30 kg de chanvre indien ont été saisis le jeudi 27 août 2026 dans une plantation de plus d’un hectare à Atta, dans l’arrondissement d’Okpara, commune de Savè. L’opération menée par les éléments du commissariat frontalier d’Oké-Owo a conduit à l’interpellation d’un homme présent sur le site. L’information a été rapportée par la page Facebook de la police républicaine

La descente policière a eu lieu vers 6 heures du matin. Les agents, placés sous les ordres du commissaire Joseph Chabi Wetti, intervenaient à la suite de renseignements sur l’existence d’une culture clandestine de cannabis dans cette zone agricole. Sur place, ils ont découvert une exploitation s’étendant sur plus d’un hectare et organisée autour de l’entretien des plants. Plusieurs ouvriers auraient été affectés aux travaux de la plantation.

Une importante quantité de chanvre saisie

La perquisition a permis de récupérer plus de 30 kg de chanvre indien. Les éléments communiqués par les médias locaux font état de 15 kg déjà récoltés, séchés et conditionnés, auxquels s’ajoutaient environ 200 kg de plants encore sur pied. Ces derniers chiffres proviennent des premières informations diffusées sur l’opération et devront être précisés par les autorités compétentes.

Le principal exploitant présumé n’était pas présent lorsque les policiers sont arrivés. Il aurait quitté les lieux avant leur intervention et fait depuis l’objet de recherches. Un homme retrouvé dans la plantation a, en revanche, été conduit au commissariat d’Oké-Owo. Présenté comme un ouvrier dans les premiers éléments de l’enquête, il serait également le neveu du propriétaire présumé du champ.

Selon les informations rapportées après les premières auditions, le suspect aurait contesté être le responsable de la plantation et attribué la propriété du champ à son oncle. Il a été placé en garde à vue dans l’attente de la poursuite des investigations. Les enquêteurs cherchent à établir les responsabilités de chacun et à retrouver le principal mis en cause.

La police poursuit les opérations contre les stupéfiants

Cette saisie intervient alors que les services de sécurité multiplient les interventions contre les circuits de production et de commercialisation des stupéfiants au Bénin. En juillet, plusieurs opérations conduites à Ouidah, Djougou et Ouassa-Péhunco avaient conduit à la saisie de chanvre indien, de produits psychotropes et d’autres marchandises illicites, avec 30 personnes interpellées en trois jours.

À Cotonou, deux présumés revendeurs avaient aussi été arrêtés en juin à Agla après une opération menée sur la base de renseignements. Les policiers avaient découvert du chanvre indien conditionné ainsi que du matériel présenté comme destiné à sa commercialisation.

La culture du cannabis constitue une infraction au regard du Code pénal béninois. L’article 960 de la loi n°2018-16 prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour la culture de plantes de cannabis sur le territoire national. L’enquête ouverte après la découverte d’Atta doit désormais déterminer l’origine de la plantation, les personnes impliquées dans son exploitation et la destination des produits saisis.