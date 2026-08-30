Céline Dion à Nanterre : Jean-Jacques Goldman ne sera pas sur scène avec elle

Jean-Jacques Goldman ne sera pas présent aux côtés de Céline Dion lors de ses concerts à Nanterre, à partir du 12 septembre. La production n’excluait pourtant pas totalement, jusqu’ici, que d’autres artistes rejoignent la chanteuse le temps d’un titre.

Une résidence de 26 concerts programmée jusqu’en 2027

La chanteuse québécoise donnera 16 représentations en septembre et octobre 2026, avant d’en ajouter dix autres en mai 2027, à la Plenitude Arena de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Les spectacles s’ouvriront aux alentours de 20 heures et s’étireront sur près de deux heures, sans artiste en ouverture, d’après les éléments relayés par Le Parisien. Willy Perron est chargé de la mise en scène. La salle peut accueillir jusqu’à 38 500 spectateurs, un format inédit à cette échelle sur le sol européen.

Ce passage marque le retour de Dion en France après près d’une décennie d’absence, si l’on excepte son intervention filmée depuis la Tour Eiffel pour l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Son éloignement des scènes, entamé il y a plus de six ans, s’explique par le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui touche notamment sa mobilité et l’usage de ses cordes vocales.

Une collaboration musicale sans prolongement scénique

Les deux artistes s’étaient associés pour la première fois en 1995, à l’occasion de l’album D’eux, encore aujourd’hui l’enregistrement en langue française le plus vendu au monde. Trois ans plus tard, Goldman avait écrit l’essentiel des titres de S’il suffisait d’aimer. Leur dernière collaboration remonte à Dansons, sorti en avril 2026, un premier retour en studio depuis Encore un soir, publié en 2016.

Cette entente artistique de longue date ne s’est jamais traduite par une présence commune sur scène. D’après des sources proches du dossier, le musicien n’aurait plus assisté à un seul concert depuis plusieurs années. Il conserve, malgré ce retrait, une place particulière dans l’opinion publique : les sondages annuels IFOP le désignent régulièrement comme la personnalité préférée des Français.

L’arrivée de Céline Dion en France, le 28 août

La chanteuse a posé le pied sur le sol français le vendredi 28 août, accueillie par ses admirateurs à son arrivée à l’hôtel. « C’est mon deuxième chez moi, un immense honneur d’être ici« , a-t-elle confié aux journalistes présents. Ses deux fils, Nelson et Eddy, faisaient partie du voyage.

Ce retour s’accompagne d’autres sollicitations : TF1 lui aurait proposé de parrainer la nouvelle promotion de Star Academy, un rôle qu’elle avait déjà tenu en 2007. Elle aurait refusé cette proposition, tout en acceptant qu’un de ses titres accompagne la nouvelle saison de l’émission.

Les places pour les dates de Nanterre s’échelonnent entre 89,50 et 749 euros. Elles restent en vente sur quatre canaux officiels : AXS France, Ticketmaster France, Fnac Spectacles et la billetterie de la Plenitude Arena.