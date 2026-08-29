Céline Dion s'installe au Royal Monceau avant ses concerts à Nanterre

Céline Dion est arrivée à Paris vendredi 28 août après un vol de nuit en provenance de Las Vegas. La chanteuse s’est ensuite rendue au Royal Monceau, avenue Hoche, où elle résidera durant les prochaines semaines.

Une foule se masse devant l’hôtel

Une foule de fans s’est rassemblée derrière des barrières de sécurité pour l’accueillir, scandant son nom et lui adressant des mots de soutien. Vêtue d’un trench beige, de lunettes de soleil et le chignon serré, la chanteuse québécoise a pris le temps de saluer le public et de signer quelques autographes. Interrogée par BFMTV sur son attachement à la France, elle a confié que Paris demeure son deuxième chez elle, un lien qui perdure depuis le début de sa carrière.

Plusieurs admirateurs présents l’ont décrite comme en meilleure forme et détendue, selon des propos rapportés par Euronews. Interrogée sur le titre par lequel elle ouvrira ses concerts, la star a préféré garder le secret.

Retour sur scène après le syndrome de la personne raide

Cette arrivée intervient environ deux semaines avant le lancement de sa résidence à la Plenitude Arena de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine — l’ancienne Paris La Défense Arena, rebaptisée depuis. Seize concerts sont programmés du 12 septembre au 17 octobre, avec des dates supplémentaires prévues jusqu’en mai 2027, portant le total à 26 représentations selon les organisateurs.

Il s’agit du retour scénique le plus conséquent de la chanteuse depuis l’annonce, en 2022, de son diagnostic de syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare provoquant raideurs musculaires et spasmes, parfois jusqu’à affecter le contrôle des cordes vocales. Ce diagnostic avait entraîné l’annulation des dates restantes de sa tournée Courage World Tour. Dans un entretien accordé à Harper’s Bazaar ce mois-ci, l’artiste avait évoqué son état de santé et son impatience de retrouver son public, confiant qu’elle souhaitait offrir à ses fans quelque chose à la hauteur de leur attente après une si longue absence.

Sa dernière apparition sur une scène française remonte à juillet 2024, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, où elle avait interprété L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf au pied de la tour Eiffel — sa première prestation live en plus de quatre ans à l’époque.

Une demande sans précédent pour les billets

La résidence parisienne avait suscité un engouement inédit lors de son annonce en mars 2026 : plus de neuf millions de fans s’étaient inscrits à la loterie donnant accès à la prévente, et l’ensemble des dates s’était écoulé en quelques heures. La production, assurée par Concerts West, AEG Presents et Inter Concerts, place ainsi Céline Dion parmi le cercle restreint d’artistes ayant assuré une résidence prolongée dans la plus grande salle intérieure d’Europe.