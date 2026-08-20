Claudy Siar révèle avoir possédé 221 voitures : « J’ai cru que j’allais avoir le tournis »

Claudy Siar a révélé avoir possédé 221 voitures lors de son passage dans le podcast Podlab, animé par Beni Tossou. L’animateur et producteur, aujourd’hui chargé de mission au Bénin, affirme avoir ramené sa collection à huit véhicules.



La révélation a été faite alors qu’il évoquait son rapport à l’automobile et les nombreuses acquisitions qui ont marqué son parcours. Certaines voitures n’auraient été conservées que quelques jours ou quelques semaines, avant que leur propriétaire ne s’interroge sur l’intérêt de son achat.

Claudy Siar détaille une collection de 221 voitures

La taille de cette collection aurait dépassé les capacités de stationnement habituelles. Dans son échange avec Beni Tossou, Claudy Siar a expliqué avoir acheté un entrepôt pour y conserver ses véhicules. Il a ensuite changé de solution en louant cet espace et en installant ses voitures dans un lieu partagé avec d’autres collectionneurs. Le recensement de l’ensemble de ses acquisitions lui aurait aussi permis de mesurer l’ampleur des dépenses engagées au fil des années. « J’ai eu 221 voitures dans ma vie, que j’ai possédées personnellement et à un moment donné, j’ai cru que j’allais avoir le tournis.» a-t-il déclaré dans Podlab.

Le collectionneur affirme aujourd’hui avoir fortement réduit son parc. Huit véhicules lui resteraient actuellement. Parmi les automobiles qui ont marqué son parcours figure la Bentley Continental T, qu’il considère comme l’un de ses modèles favoris selon les périodes. Sa voiture actuelle est une Mercedes-AMG GT. Il apprécie particulièrement la configuration à deux places et les lignes de ce modèle. « Les voitures, c’est ma passion. C’est quelque chose de futile, mais je l’assume », a expliqué l’animateur.

Une passion qui accompagne sa carrière médiatique

L’automobile occupe une place particulière dans le parcours de Claudy Siar. Il explique que s’il n’avait pas choisi les médias, il aurait probablement tenté sa chance dans le secteur automobile. Cette passion intervient dans une carrière qui l’a installé parmi les figures connues de l’audiovisuel francophone.

En 1995, il a lancé sur RFI l’émission Couleurs tropicales, consacrée aux musiques africaines et afro-caribéennes. Le programme lui a permis de recevoir et d’accompagner de nombreuses générations d’artistes. Après plus de trois décennies à l’antenne, son départ de RFI a été annoncé en mars 2026. Cette longue expérience lui a donné une place particulière dans les échanges entre les artistes africains, la diaspora et les médias internationaux.

Une nouvelle mission auprès du président béninois

Quelques mois après son départ de RFI, Claudy Siar a entamé une nouvelle étape professionnelle au Bénin. Il a été nommé en juin 2026 chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité du pays auprès du président Romuald Wadagni. Cette responsabilité prolonge son expérience dans les médias et la promotion des cultures africaines.

Son parcours dans la radio et la télévision constitue un atout pour les sujets liés à la communication culturelle et au rayonnement du Bénin. Lors de son passage dans Podlab, il a aussi évoqué une ambition qui dépasse sa collection personnelle. Il a expliqué avoir envisagé la création d’une voiture populaire africaine, estimant qu’un tel projet pourrait être réalisable sur le plan industriel. Une idée qui relie sa passion automobile à une réflexion plus large sur les capacités de production du continent.