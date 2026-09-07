Cyril Hanouna: son chroniqueur milliardaire MC Pao avoue avoir une vingtaine de compagnes

Paolo Rotelli, connu sous le pseudonyme de MC Pao, a fait une apparition remarquée dans Tout beau, tout n9uf sur W9 cette semaine. Invité le mercredi 2 septembre 2026 pour répondre aux critiques sur son train de vie, l’héritier italien est revenu deux jours plus tard autour de la table des chroniqueurs. Au cours de cette première émission comme chroniqueur, sa vie sentimentale a également été évoquée à l’antenne. Il a notamment expliqué avoir “une vingtaine de compagnes”.

Au cours de cette première pour MC Pao à la télévision française, Cyril Hanouna a rapidement orienté la discussion vers un autre sujet. Interrogé sur sa situation amoureuse, MC Pao a expliqué partager son quotidien avec une vingtaine de femmes (sans donner de chiffres précis). Il a ensuite expliqué qu’il se trouvait actuellement à Paris avec cinq d’entre elles.

Un chroniqueur aux nombreuses conquêtes

Au cours de ce drôle d’interrogatoire, il a expliqué que sur toutes ces femmes et conquêtes qui partagent sa vie, l’une d’entre elle était plus importante que les autres, celle-ci partageant sa vie depuis plusieurs années déjà. Il a ensuite tenu à clarifier certains points, expliquant que ces femmes n’étaient pas sous emprises, qu’elles vivaient toutes chez elle, avec leur propre activités et revenus, ajoutant enfin que chacun était aussi libre de voir d’autres personnes. Se présentant comme un libertarian assumé, il refuse de prôner la liberté pour soi en contraignant les autres.

Un homme au coeur du buzz

MC Pao occupe actuellement une place importante au sein des médias francophones. Il a aussi fait parler de lui lors de la dernière édition du ZEvent, sans pour autant être présent sur place. Paolo Rotelli a marqué l’événement en réalisant un don de 60 000 euros à la cagnotte du marathon caritatif, lors du live d’Anyme. Un geste remarqué sur les réseaux sociaux, qui a contribué à renforcer la visibilité du personnage auprès du grand public et notamment des plus jeunes, l’audience de ce type d’événement étant principalement composée de jeunes adolescents et jeunes actifs.