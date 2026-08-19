Cocaïne : comment l'influenceur KC Luxury a été arrêté avec une importante cargaison à l'aéroport

Une arrestation a eu lieu à la porte d’embarquement de l’aéroport international Murtala Muhammed, dans la nuit du 13 août. Afolabi Kazeem Michael, 49 ans, connu en ligne sous le pseudonyme « KC Luxury », s’apprêtait à monter à bord d’un vol classe affaires en direction de Paris lorsque des agents de l’Agence nigériane de lutte contre la drogue (NDLEA) l’ont intercepté à Lagos.

Un envoi suspect repéré chez un transporteur

L’affaire remonte au début du mois d’août, quand un colis a attiré l’attention des enquêteurs au sein d’une entreprise de logistique de la ville. À l’intérieur : 184,50 kilogrammes de poudre blanche, préparés pour un envoi vers l’étranger. Selon le président de la NDLEA, le général Buba Marwa, la valeur de cette marchandise atteindrait environ 39 milliards de nairas sur le marché international, soit près de 27,7 millions de dollars. L’agence présente cette opération comme la plus grosse saisie jamais réalisée dans les locaux d’une société de transport au Nigeria. Un employé de l’entreprise a été arrêté en parallèle. Selon la NDLEA, il aurait emballé et fait circuler des colis pour le compte d’un réseau, contre rémunération, vers le Royaume-Uni et d’autres destinations.

Un profil d’homme d’affaires derrière l’arrestation

Michael se présentait publiquement comme un vendeur d’or, de bijoux et d’articles de luxe. La NDLEA le désigne comme le responsable nigérian d’une filière reliant l’Amérique du Sud au Royaume-Uni en passant par le Nigeria, l’Europe et l’Asie. « Ce chef de réseau ne s’est pas livré de son plein gré », a déclaré le général Marwa lors d’un point presse tenu à Lagos.

Des renseignements auraient permis de localiser le suspect avant son départ. « Nos équipes sont intervenues sans délai et l’ont arrêté au moment où il tentait de nous échapper », a précisé le président de l’agence.

Des espèces, des bijoux et des véhicules retrouvés

Michael portait sur lui 7 750 euros, 2 800 livres sterling et 100 000 nairas en liquide au moment de son interpellation, ainsi que des bijoux de valeur, selon la NDLEA. Une perquisition à son domicile, situé sur l’île de Banana dans le quartier d’Ikoyi, aurait permis de découvrir plusieurs véhicules haut de gamme. Des membres présumés du même réseau auraient été arrêtés au Royaume-Uni, où une enquête distincte se poursuit selon l’agence nigériane. L’origine précise de la cargaison et ses destinataires finaux restent à établir.

Selon la NDLEA, le Nigeria serait de plus en plus utilisé comme point de passage pour la cocaïne sud-américaine à destination de l’Europe. En 2022, l’agence avait saisi plus de 2,1 tonnes de cette drogue dans une résidence de la banlieue de Lagos, la plus grande quantité récupérée en une seule opération dans le pays.