FC Barcelone : Rodri, numéro 16, présenté aux supporters avant Al Ahly

Rodri a fait sa première apparition officielle sous les couleurs du FC Barcelone, le numéro 16 floqué dans le dos, à l’occasion d’une rencontre face à Al Ahly SC au Spotify Camp Nou. Le milieu de terrain espagnol a rejoint le club catalan en provenance de Manchester City, pour un montant proche de 76,5 millions d’euros bonus compris.

Un numéro associé à sa carrière

Le choix du numéro 16 correspond au flocage que Rodri portait déjà à Villarreal, puis durant l’intégralité de son passage à Manchester City entre 2019 et 2026. Il s’agit également du seul numéro qu’il ait porté avec la sélection espagnole.

Le numéro appartenait auparavant à Fermín López, joueur formé au club. Selon des propos rapportés par la presse espagnole, le milieu offensif aurait accepté de le céder pour récupérer le numéro 7, laissé disponible après le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

Un contrat signé jusqu’en 2030

Le transfert de Rodri intervient après plusieurs semaines de négociations entre les deux clubs, marquées par un intérêt du Real Madrid resté sans suite. Le joueur, âgé de 30 ans, a signé un contrat courant jusqu’en juin 2030. Manchester City conserve la possibilité de toucher jusqu’à 16,5 millions d’euros de bonus supplémentaires, selon les modalités de l’accord annoncé par les deux clubs.

Lors de sa présentation, Rodri a évoqué son arrivée au club. « Il s’agit d’un jour important dans ma carrière », aurait-il déclaré selon des propos relayés par plusieurs médias.

Une recrue pour le milieu de terrain

L’entraîneur Hansi Flick cherchait un profil capable de structurer l’entrejeu barcelonais, fragilisé par l’indisponibilité de Frenkie de Jong. Rodri, désigné Ballon d’Or en 2024 et champion du monde avec l’Espagne, arrive avec l’expérience de sept saisons passées au sommet du football anglais, durant lesquelles il a remporté quatre titres consécutifs de champion.