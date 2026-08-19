Immigration: les USA vont expulser 1200 étrangers vers un partenaire africain

Mardi 19 août 2026, le Libéria a annoncé qu’il allait accueillir jusqu’à 1 200 ressortissants étrangers expulsés des États-Unis. Cet accord s’inscrit dans la politique migratoire menée par Donald Trump, qui cherche à multiplier les renvois vers des pays tiers lorsque les personnes concernées ne peuvent pas être directement transférées vers leur pays d’origine. Selon un communiqué du gouvernement libérien, les premiers arrivants, au nombre de 20, doivent être transférés ce jeudi 20 août. Ils pourront quitter librement le Liberia ou y demander l’asile.
Le dispositif prévoit l’arrivée de ces personnes sur une période pouvant aller jusqu’à un an. Le gouvernement libérien affirme qu’elles pourront circuler librement une fois sur place. Ce n’est pas la première fois que ce type d’accord est signé entre les États-Unis, puisqu’ils ont déjà contracté avec le Rwanda, la RDC ou encore le Salvador pour accueillir des migrants illégaux.
Les USA souhaitent pouvoir renvoyer « les indésirables »
Cette politique concerne notamment des étrangers bénéficiant ou ayant bénéficié de protections leur permettant de rester légalement aux États-Unis en raison des risques encourus dans leur pays d’origine. L’administration américaine souhaite pouvoir les transférer vers des pays tiers lorsque leur renvoi direct n’est pas possible afin qu’ils ne restent pas sur le territoire.
Cela pourrait notamment être le cas de Kilmar Abrego Garcia. Il s’agit d’un ressortissant salvadorien devenu l’un des cas les plus médiatisés de la politique migratoire américaine. Expulsé vers le Salvador avant d’être ramené aux États-Unis, il pourrait ainsi être concerné par cette nouvelle stratégie et donc, être invité à quitter le pays de l’Oncle Sam pour le Libéria.
Quelle contrepartie pour le Libéria ?
Le gouvernement libérien affirme toutefois que son accord avec Washington ne repose sur aucune contrepartie financière. Dans son communiqué, le gouvernement assure ne pas avoir demandé ni reçu de compensation ou de promesse de récompense en échange de l’accueil des expulsés. Les autorités précisent également que les personnes transférées ne seront pas contraintes de rester dans le pays. Il s’agirait donc d’une main tendue, une décision presque humanitaire, à l’encontre de ces personnes qui ne sont pas les bienvenues sur le sol américain.
17 réflexions au sujet de “Immigration: les USA vont expulser 1200 étrangers vers un partenaire africain”
Une fois encore je donne pleine raison à mon contradicteur aziz. On dit au village que la vérité sort parfois de la bouche du fou. Pour ceux qui sont sur ce forum, pas de doute, Verges plombier fait partie de ces africains recalés en occident, ces « MON ENFANT EST AU PAYS DES BLANCS », véritables bras cassés et feymen à paroles mieleuses, qui n’ont autre chose pour vivre que de jacasser en faveur des gouvenants ou opposants d’Afrique pour gagner leur vie. Kemi Seba et franklin nyamsi en sont les cas les plus eloquants.
Aziz et Joe la fiotte
Tous les deux vous êtes la lose incarnée. Vous vous battez pour savoir celui qui est le plus Loser de vous deux.
On ne peut pas vous départager.
Une chose est de savoir nager..dans les médias. gangrenés par des lobbies..médiatiques..pour paraître..se prévaloir..de star..et une autre..est d être une star qui fait jouer son génie dans la création artistique..
Au Bénin..nous avons connu..des tohon..des poly rythmo..des gnonas..des maman franco..des alidou..et tant d autres..mais qui n ont pas bénéficié des lobbies médiatiques..et pourtant..c étaient des vrais artistiques..qui ne plagiaient pas
Joe..
Tu es bê te et plouc..
je croyais que tu avais compris..comment ça marche les choses en occident..
Ici..les médias font..défont..les gens..par un conditionnement mental et psychologique
Les médias sont capables de te vendre..un caca..sous un emballage de l or..et tout dépend de ce que tu y met
C c’est un monde..à part..
Votre kidjo..a au moins ce génie de discernement..et sait comment ça marche..et elle en fait usage..c c’est toute sa réussite
Mais quant à sa valeur d artiste..personnelle..je n en vois pas..en dehors de crier..gesticuler sur scène..moi..je vois..rien
James Brown..nous a déjà servi
« Mais quant à sa valeur d artiste..personnelle..je n en vois pas..en dehors de crier..gesticuler sur scène..moi..je vois..rien »
Je suis du même avis. Elle a eu son étoile, c’est fait, bravo. Mais pour les puristes, c’est surcoté. Je prends deux exemples :
1- elle a repris une chanson en ewé de Bella Bellow, les togolais, et pas qu’eux, ont failli s’étrangler
2- elle a repris une chanson de Césario Evora, même catastrophe…
tu as oublié malaika..de myriam makeba..et tant d autres ..gbeti madjro..
Même elle a eu des litiges..avec kalamoulaye du nord
Elle est toujours à l affût des œuvres des autres
Les gens sont des indigents mentaux..peu évolués..pour comprendre mes posts
Je ne suis pas jaloux..ni aigris..mais je supporte pas l impo sture et la manip ulation
@Sous Quoté
»Mais pour les puristes, c’est surcoté. Je prends »
c’est qui les puristes ? tu voulais dire les h a i n e u x .
Si c’était si facile, comment se fait que tu n’es pas ton nom au fronton de ton bistrot de Von ?
Tu es né petit, tu vas mourir petit et m é d i o c r e.
tu n’aies pas
ell e chante bien angelique ; on nest pas oblige daimer :mais on ne peut nier sa valaeur artistique
Tu as bien raison aziz. Le « citoyen European Franco suisse » fait bien partie de ceux-là qui font croire à leurs parents restés au pays qu’ils ont réussi. Ne vois tu pas comment il change de pseudo comme il respire, et deblatere en bon feyman, pour avoir perdu sa pitence c’est à dire les commissions OB qui lui permettaient de survivre là bas?. Nous on est revenu au pays et on vit bien.
Merci paysan
Je te jure..si tu viens à Paris voir nos frères africains dans des conditions pénibles.
Dans beaucoup de villes..
Dis je..tu vas avoir honte..
Et pourtant..ils font croire qu’ils ont réussi
Un africain qui te dit..qu il a réussi en Europe..est un menteur..à moins qu’il soit dans des choses illicites
Tu peux vivre correctement de ton boulot..en sécurité…instruire tes enfants..avoir un système de santé..bien et c’est tout
Sur le plan fiscal..les blancs ne te permettront pas d avoir de l argent pour venir en Afrique faire le parvenu..le m as tu vu..le généreux
J affirme..que tout ce que faisait boni Richard..c était d origine douteuse
La France fera de même.
L enfant terrible de agouaguon..le plombier fera partie du premier lots..des expulsés..
On va lui trouver un petit lopin de terre..dans son bled..
Tu me fais rire ce matin.
Ton rôle ici est de meubler la galerie pour un semi-lettré de ton espèce.
Pour info ; l’universitaire est un citoyen Européen Franco-Suisse.
Pour éclairer la lanterne de certains idiots ici.
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
La locution latine qui signifie dans la langue de Molière :
L’erreur est humaine, persévérer dans son erreur est Diabolique.
La culture, c’est comme la confiture. Moins on en a, plus on l’étale.
Anonyme, mai 1968
Racontes tes salades à tes amis..dodjivi..ton copain paysan..les rupturiens monwe..ronsard..
Nous..nous étions en France..tu étais en couche culottes
Des africains..qui mentent..à leurs parents restés..au pays..qui..leur font croire qu’ils ont réussi..ici..j en connais tellement..leurs psychologie..leur envie de paraître alors qu’ils dorment à la gare..dans des centres d’hébergement temporaires vivant de la soupe populaire
Viens devant la gare de Strasbourg constater..la misère des africains..et tu en fais partie
C’est dans le forum ltn..que tu vas bluffer.des gens..anonymement
Votre chef..c c’est Richard boni..orou..ce..grand esc ro..international..qui veut nous faire croire qu’il est possible à un africain..de venir réussir en Europe..pour s afficher..chez nous comme..un bienfaiteur
Qui suis-je pour te contredire ??? Toi qui dans une parution sur l’icône Angélique Kidjo contestait son talent et sa notoriété internationale reconnue de part le monde. Celle qui est la fierté de notre peuple et du continent Africain.
Qui suis-je pour t’apporter la contradiction quand dans le deniement total tu contestes la réussite professionnelle de Boni Ouorou qui a fait ses armes au Canada en qualité de créateur de richesses ???
Je ne me mettrai pas à ton niveau.
Tu es une négation.
J’avoue
Dégonflé..hein
Tout ce que je dis..est étayé..documenté..et c’est du béton
J atteste..que les régimes fiscaux en Europe ne permettent pas..à un africain de venir réussir..honnêtement et de venir..faire ce que Richard..faisait au Bénin..pour bluffer nos parents
Je ne suis pas aigris..mais je dis la vérité
J étais déjà opérateur économique..sous soglo..kerekou..et boni..était encore au collège à Cotonou
Je connaissais l Europe..et comment ça fonctionne ici..et vous étiez tous des gamins..à Cotonou
Quant à votre kidjo..je dis..c est juste une impo sture..médi atique