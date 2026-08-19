Immigration: les USA vont expulser 1200 étrangers vers un partenaire africain

Mardi 19 août 2026, le Libéria a annoncé qu’il allait accueillir jusqu’à 1 200 ressortissants étrangers expulsés des États-Unis. Cet accord s’inscrit dans la politique migratoire menée par Donald Trump, qui cherche à multiplier les renvois vers des pays tiers lorsque les personnes concernées ne peuvent pas être directement transférées vers leur pays d’origine. Selon un communiqué du gouvernement libérien, les premiers arrivants, au nombre de 20, doivent être transférés ce jeudi 20 août. Ils pourront quitter librement le Liberia ou y demander l’asile.

Le dispositif prévoit l’arrivée de ces personnes sur une période pouvant aller jusqu’à un an. Le gouvernement libérien affirme qu’elles pourront circuler librement une fois sur place. Ce n’est pas la première fois que ce type d’accord est signé entre les États-Unis, puisqu’ils ont déjà contracté avec le Rwanda, la RDC ou encore le Salvador pour accueillir des migrants illégaux.

Les USA souhaitent pouvoir renvoyer « les indésirables »

Cette politique concerne notamment des étrangers bénéficiant ou ayant bénéficié de protections leur permettant de rester légalement aux États-Unis en raison des risques encourus dans leur pays d’origine. L’administration américaine souhaite pouvoir les transférer vers des pays tiers lorsque leur renvoi direct n’est pas possible afin qu’ils ne restent pas sur le territoire.

Cela pourrait notamment être le cas de Kilmar Abrego Garcia. Il s’agit d’un ressortissant salvadorien devenu l’un des cas les plus médiatisés de la politique migratoire américaine. Expulsé vers le Salvador avant d’être ramené aux États-Unis, il pourrait ainsi être concerné par cette nouvelle stratégie et donc, être invité à quitter le pays de l’Oncle Sam pour le Libéria.

Quelle contrepartie pour le Libéria ?

Le gouvernement libérien affirme toutefois que son accord avec Washington ne repose sur aucune contrepartie financière. Dans son communiqué, le gouvernement assure ne pas avoir demandé ni reçu de compensation ou de promesse de récompense en échange de l’accueil des expulsés. Les autorités précisent également que les personnes transférées ne seront pas contraintes de rester dans le pays. Il s’agirait donc d’une main tendue, une décision presque humanitaire, à l’encontre de ces personnes qui ne sont pas les bienvenues sur le sol américain.