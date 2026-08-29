La Russie lance l’offensive contre Starlink de Musk avec le Volna Kupol Garant, un système de brouillage

La Russie a lancé la production en série du Volna Kupol Garant, un système de guerre électronique présenté comme capable de perturber les communications du réseau Starlink. Moscou affirme pouvoir étendre son utilisation à grande échelle, mais cette capacité reste à confirmer indépendamment.

Un système destiné aux satellites Starlink

La production en série du Volna Kupol Garant a débuté en Russie, selon une source de l’industrie de défense citée le 28 août par plusieurs médias. Le dispositif serait destiné à contrer Starlink, utilisé par les forces ukrainiennes pour leurs communications et le pilotage de drones.

La particularité revendiquée par Moscou est que le système ne viserait pas directement les terminaux installés au sol. Selon les informations disponibles, il fonctionnerait en dirigeant un signal radio puissant et concentré vers les satellites afin de perturber leurs antennes de réception. Les terminaux situés dans la zone concernée cesseraient alors de communiquer avec le réseau.

Cette description diffère de celle donnée quelques semaines plus tôt par TASS. Le 17 juin, l’agence expliquait que le Volna Kupol Garant ne coupait pas Starlink dans son ensemble, mais pouvait perturber temporairement un satellite lorsqu’il survolait la zone couverte par le système.

Une capacité déjà utilisée contre les drones ukrainiens

Le système n’est pas totalement nouveau sur le champ de bataille. Reuters rapportait en juillet que les forces russes avaient commencé à employer des équipements de guerre électronique pour contrer les drones ukrainiens utilisant Starlink. Des militaires ukrainiens avaient alors indiqué que le Volna Kupol Garant pouvait perturber la connexion sur une zone d’environ 20 km².

Cette capacité répond à l’évolution des opérations ukrainiennes. Les drones contrôlés grâce à Starlink permettent de frapper des infrastructures russes situées loin de la ligne de front, parmi lesquelles des dépôts de carburant, des centres de commandement et des installations de défense aérienne. Reuters rapportait aussi que les forces ukrainiennes avaient commencé à rechercher et à cibler les équipements russes de brouillage.

Une analyse publiée le 28 août par le Critical Threats Project estime que des systèmes Volna Kupol Garant auraient déjà été frappés par des drones ukrainiens. Elle avance aussi un coût d’environ 1,5 million de dollars par unité et rappelle la portée locale de l’équipement, ce qui pourrait limiter son déploiement à grande échelle.

Moscou revendique une portée internationale

La nouvelle étape annoncée par Moscou repose sur la multiplication des systèmes. La source russe affirme que plusieurs appareils pourraient perturber Starlink dans une région entière et que des dizaines pourraient provoquer des interruptions temporaires plus larges. La Russie affirme également pouvoir proposer cette technologie à d’autres pays, sans qu’une telle exportation ait été confirmée.

Cette annonce intervient quelques jours après que Volodymyr Zelensky a remis à Elon Musk l’Ordre de la Liberté ukrainien, le 26 août. Le réseau Starlink reste essentiel aux communications militaires ukrainiennes depuis 2022 et joue un rôle dans les opérations de drones.

La capacité revendiquée par Moscou doit toutefois être distinguée des performances effectivement établies. Les informations disponibles confirment l’existence et l’emploi du Volna Kupol Garant, mais aucune source indépendante n’a établi que ce système pourrait neutraliser Starlink à l’échelle mondiale.