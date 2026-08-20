La sécurité de Harry et Meghan toujours en suspens malgré leur installation prévue au Royaume-Uni

Aucune protection policière permanente n’a été confirmée pour le prince Harry, son épouse Meghan et leurs deux enfants, à quelques semaines de leur arrivée au Royaume-Uni. Le couple envisagerait un départ des États-Unis avant fin août, direction une résidence privée en périphérie de Londres, selon des informations relayées par la presse britannique.

Un dossier de sécurité resté en suspens

Le RAVEC (Royal and VIP Executive Committee), l’organe chargé d’évaluer les besoins de protection des membres de la famille royale et des personnalités publiques, n’a pas tranché sur un dispositif policier fixe pour la famille Sussex. Rétrogradés au rang de membres non-actifs de la monarchie en 2020, Harry et Meghan dépendent depuis d’une évaluation ponctuelle, décidée déplacement par déplacement, sans garantie automatique.

Le duc de Sussex a mené plusieurs recours judiciaires pour tenter de retrouver ce niveau de protection, sans succès. Il avait notamment demandé à financer lui-même une équipe de police lors de ses séjours, une requête rejetée par la justice britannique en 2023. En mai 2025, il avait publiquement appelé le Premier ministre Keir Starmer et la ministre de l’Intérieur Yvette Cooper à réexaminer son dossier, selon des propos rapportés à la BBC.

Des enfants déjà scolarisés outre-Manche

Archie, fils du couple âgé de 7 ans, et sa sœur Lilibet, 5 ans, ont d’ores et déjà obtenu une place dans un établissement scolaire britannique en vue de la rentrée. Cette scolarisation intervient alors que les modalités de protection policière de la famille au quotidien sur le sol britannique restent, elles, à définir.

Le couple avait déjà formulé ses inquiétudes sur ce point lors de son passage à Londres en juillet dernier, pour lequel des garanties de sécurité renforcées avaient été exigées auprès de la Metropolitan Police avant d’autoriser la venue des enfants. Le roi Charles III a été informé du projet d’installation dimanche, sans que la question n’ait été abordée lors de cette visite estivale, selon l’agence britannique PA.

Un climat familial toujours tendu

Le frère aîné de Harry, le prince William, et son épouse Kate ont eux aussi été informés du retour du couple, selon le Telegraph. Les deux frères restent distants depuis plusieurs années, une brouille alimentée notamment par les mémoires Le Suppléant, publiées par Harry en 2023, dans lesquelles il s’était montré critique envers son frère.

Charles III se réjouit de la possibilité de voir davantage la famille à titre personnel, a indiqué l’agence PA, précisant toutefois que le statut de membres non-actifs de la famille royale de Harry et Meghan ne changera pas. Le couple conservera par ailleurs sa résidence de Montecito, en Californie, ainsi que sa propriété au Portugal.

Un précédent avait déjà marqué les relations entre le duc de Sussex et l’appareil sécuritaire britannique : en septembre 2025, un individu ayant proféré des menaces en ligne contre le couple était parvenu à s’introduire dans une zone sécurisée lors d’un événement caritatif auquel participait Harry, selon le Mail on Sunday.