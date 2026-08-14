L’actrice Christy Knowings meurt à 46 ans après une crise d’asthme

Christy Knowings est décédée à 46 ans après une crise d’asthme survenue quelques jours plus tôt, selon des informations rapportées cette semaine par plusieurs médias américains. L’ancienne figure de Nickelodeon, connue pour l’émission humoristique All That, est morte le mardi 11 août dans un hôpital de la région de Los Angeles, après plusieurs jours d’hospitalisation.

Selon plusieurs médias américains, Knowings aurait été victime d’une crise d’asthme le vendredi 7 août. Elle aurait ensuite été placée sous assistance respiratoire après avoir subi des lésions cérébrales. Sa famille aurait finalement décidé d’interrompre le maintien en vie quatre jours plus tard. Sa tante, Tyleah Joseph, a confirmé son décès sur Facebook.

Un visage de Nickelodeon dans les années 1990

Christy Knowings s’était fait connaître auprès du jeune public grâce à All That, émission de sketches diffusée par Nickelodeon. Elle avait rejoint le programme en 1997 et participé à plus de 30 épisodes avant sa dernière apparition en 1999.

Elle faisait partie de la distribution aux côtés de personnalités devenues célèbres par la suite, dont Kenan Thompson. Knowings s’était également illustrée dans plusieurs sketches, dont Whateverrr!, avec Amanda Bynes. Son personnage de Gloria Bankhead comptait aussi parmi ceux qui ont marqué son passage dans l’émission.

Son ancien partenaire Kenan Thompson a réagi à l’annonce de sa disparition sur Instagram. Il a salué une artiste qu’il considérait comme « l’une des personnes les plus drôles » qu’il ait connues et adressé ses pensées à sa famille.

Une carrière poursuivie à la télévision

Après All That, Christy Knowings a continué à travailler dans le milieu audiovisuel. Elle est apparue dans Sesame Street, où elle a joué aux côtés de son frère jumeau, Chris Knowings. Entertainment Weekly rapporte également qu’elle avait développé d’autres activités artistiques, entre chant, danse et comédie.

Son parcours avait commencé alors qu’elle était encore jeune, avec son arrivée dans All That en 1997. L’émission, centrée sur des sketches comiques destinés au public familial, a servi de tremplin à plusieurs jeunes acteurs qui ont ensuite poursuivi leur carrière à la télévision et au cinéma.

Le manager de Knowings, Al Hill, a également rendu hommage à l’artiste auprès de Variety. Il l’a décrite comme une professionnelle attachée à plusieurs formes d’expression artistique, évoquant ses activités dans le chant, le théâtre et la danse.

À ce stade, les informations sur les circonstances médicales de son décès reposent principalement sur les déclarations rapportées par TMZ et sur les témoignages de proches repris par les médias américains.