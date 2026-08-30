« Lake America » : après le décret de Trump, la parade de Google Maps pour ménager Washington et Ottawa

Un même lac porte désormais deux noms selon l’endroit où l’on ouvre son téléphone. Depuis le 29 août 2026, Google Maps affiche « Lake America » aux utilisateurs situés aux États-Unis, tandis que ceux connectés depuis le Canada continuent de voir « lac Ontario », selon un communiqué publié par l’entreprise.

Un décret présidentiel à l’origine du changement

Le renommage découle d’un décret signé le 27 août par le président Donald Trump, qui a ordonné aux agences fédérales américaines d’utiliser désormais l’appellation « Lake America » pour désigner ce plan d’eau partagé avec le Canada. Le texte présidentiel invoque le rôle économique du lac pour les États-Unis. Le Système d’information sur les noms géographiques (GNIS), rattaché au département de l’Intérieur américain, a intégré ce changement dès le 27 août.

Le calendrier de cette décision suit une dégradation des relations commerciales entre les deux pays : les négociations tarifaires ont échoué la semaine précédente, entraînant l’imposition de droits de douane de 50 % sur environ 20 milliards de dollars de produits canadiens, avec en retour l’annonce de contre-mesures qualifiées de « dollar pour dollar » par Ottawa dès le mois prochain.

Une double appellation selon la localisation

Pour les utilisateurs situés hors des deux pays concernés, Google Maps affiche les deux noms simultanément, sous la forme « Lake Ontario (Lake America) », l’appellation historique demeurant en premier dans l’affichage. L’entreprise indique appliquer une politique constante concernant les plans d’eau dont l’appellation diffère d’un pays à l’autre, un mécanisme déjà utilisé en 2025 lors du renommage du golfe du Mexique en « Gulf of America », avec le même principe de double affichage régional. Apple Maps n’a procédé à aucune modification concernant le lac Ontario, alors que le service avait suivi Google en quelques jours lors de l’épisode du golfe du Mexique.

Le service concurrent MapQuest a annoncé son refus de modifier sa nomenclature. L’entreprise a réagi sur le réseau social X en affirmant ne rien changer, avant de mettre en ligne un générateur permettant aux internautes de proposer eux-mêmes de nouveaux noms pour le lac.

La réaction des autorités canadiennes

Le premier ministre canadien Mark Carney a rejeté le changement, rappelant que le nom Ontario provient d’un mot wendat signifiant « le lac est beau, le lac est grand », et qu’il précède de plusieurs siècles la fondation des deux nations. Le premier ministre de la province d’Ontario, Doug Ford, a fait installer un panneau bilingue sur les rives du lac réaffirmant l’appellation d’origine.

Le lac Ontario, le plus petit des cinq Grands Lacs par sa superficie avec environ 19 000 km², sert de frontière naturelle entre les deux pays sur plus de 300 kilomètres et constitue le dernier maillon du bassin des Grands Lacs avant l’Atlantique via le fleuve Saint-Laurent. Il s’agit du premier cas de renommage par décret présidentiel visant l’un des cinq Grands Lacs américains, ces noms étant restés stables depuis le XIXe siècle.