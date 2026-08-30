Le patron de la CIA propose un sommet Trump-Poutine-Zelensky lors du voyage secret à Moscou

John Ratcliffe a proposé un sommet trilatéral réunissant Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Le directeur de la CIA a formulé cette proposition lors d’un déplacement secret à Moscou effectué mardi, selon deux sources informées du dossier citées par Axios le 29 août.
Une proposition formulée en pleine visite secrète
D’après Axios, sous la plume de Barak Ravid, Ratcliffe s’est rendu dans la capitale russe pour rencontrer ses homologues du renseignement : Sergueï Narychkine, chef du SVR (renseignement extérieur), et Alexandre Bortnikov, directeur du FSB (sécurité intérieure). C’est au cours de ces échanges qu’il aurait avancé l’idée d’une rencontre à trois entre les présidents américain, russe et ukrainien, dans le but de relancer les négociations en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.
Le déplacement, effectué à bord d’un avion militaire américain C-17 après une escale en Lettonie, aurait été tenu secret jusque vis-à-vis de plusieurs proches conseillers de la Maison Blanche. Selon les sources d’Axios, ce voyage visait en partie à évaluer si les chefs du renseignement russe pouvaient peser sur Poutine pour le convaincre de reprendre les pourparlers menés sous médiation américaine. Il s’agirait de la première implication personnelle de Ratcliffe dans cette recherche de percée diplomatique entre Moscou et Kiev.
Zelensky informé vendredi de la proposition
Zelensky a été briefé vendredi par des responsables américains sur la teneur des échanges de Ratcliffe à Moscou et sur l’idée d’un sommet à trois. Le président ukrainien avait déjà exprimé son adhésion à ce format par le passé, alors que Poutine s’y était pour sa part opposé jusqu’à présent.
Cette hypothèse d’une rencontre à trois revient régulièrement depuis l’été 2025. En août de cette année-là, après le sommet Trump-Poutine en Alaska, le président américain avait annoncé sur Truth Social avoir engagé des préparatifs pour organiser d’abord une rencontre bilatérale Poutine-Zelensky, suivie d’un « trilat » les réunissant tous les trois. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait toutefois rapidement tempéré cet espoir en affirmant que la réunion n’était « pas à l’ordre du jour ». En janvier 2026, un format trilatéral avait ensuite été annoncé à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, en marge du Forum économique mondial de Davos.
Une situation de guerre qui s’éternise
Le New York Times a de son côté indiqué que Ratcliffe aurait dressé, devant Bortnikov, un bilan peu favorable de la situation sur le terrain, invitant la Russie à accepter un compromis avant que sa position militaire ne se fragilise encore. Du côté américain, plusieurs responsables afficheraient désormais un certain optimisme quant aux chances de faire redémarrer les négociations.
À titre de repère, la guerre déclenchée en février 2022 dure depuis plus de quatre ans et demi, sans qu’un accord de paix global n’ait jamais été signé entre les deux pays. Aucune date ni aucun lieu n’ont pour l’heure été confirmés officiellement par la Maison Blanche, le Kremlin ou la présidence ukrainienne pour la tenue de ce sommet.
10 réflexions au sujet de “Le patron de la CIA propose un sommet Trump-Poutine-Zelensky lors du voyage secret à Moscou”
Alors **
Tu devrais être content avec tes communiqués bidons de la PRAVDA.
Bien sûr que Zelinski a bien raison, il est normal que Poutine crève avant lui.
C’est formidable. Tu n’auras que tes yeux pour pleurer.
ON a bouffés au Congo belge ton grand-père faux missionnaire. C’était un ***
Alors ***
Tu devrais être content avec tes communiqués bidons de la PRAVDA.
Bien sûr que Zelinski a bien raison, il est normal que Poutine crève avant lui.
C’est formidable. Tu n’auras que tes yeux pour pleurer.
ON a bouffés au Congo belge ton grand-père faux missionnaire. C’était un ***
« Le patron de la CIA propose un sommet Trump-Poutine-Zelensky lors du voyage secret à Moscou »
A espérer que ce glandu n’ai pas affrété un C17 pour aller proposer cette ânerie au Kremlin, qui ne l’a même pas reçu ! Une ânerie déjà proposée 50 fois et refusée 50 autres fois par les Russes.
Pour dire à quel point zélébyte est dans le potage, un extrait de son « discours » lors de la fête de « l’indépendance » ukrop : « Poutine espère que nous sommes à bout de forces. Mais nous savons que Poutine est mortel. Poutine ne nous a jamais compris. Et désormais, il n’en aura plus le temps »
Un éloge funèbre anticipé par contumace, en sorte !
Quel bouffon
On croirait un texte écrit par @_@ ! Un niveau de co***ie qui donne le vertige. S’il espère que Poutine a envie de le voir après qi’il ait vomi toute cette bile !
Discours d’un type au bout du bout. De la colère, du désespoir, un manque de lucidité maximal …
Zélébyte est dans le pathos total : « je suis plus jeune, il mourra avant moi, c’est la loi de la Nature ! »
Le plus drôle, c’est que le nain barbu a invités ses sponsors pour la « fête de l’indépendance » alors qu’il dépend d’eux à 100 %.
L’UE lui coupe les vivres, son pays est mort dans les 48 heures
il est entrain de vous niquer
BRAVO ZELINSKY!!!!!
va te coucher, co**ard
Zelensky n’en a plus pour longtemps. Ses marionnettiste commencent à le trouver ingérable. Il sera éliminé … peut-être même physiquement. Son espérance de vie est bien inférieure à celle de Putin
Durant l’été, zézébyte a réussi à faire croire à ses sponsors crétins et crédules qu’il avait obtenu des succès majeurs. C’était du bidon total !
Maintenant que ça se voit et que le nain demande encore de l’argent, les sponsors rechignent à stipendier un loser.
D’un autre côté Trump va avoir besoin d’un succès avant les élections de novembre. Battre les Russes, c’est exclu, il va donc devoir tordre le bras au nain pour que Poutine obtienne ce qu’il veut et qu’il cesse les combats
Un analyset US prétend qu ele C17 dispose d’un équipement (racks+frigo) pour transporter des cadavres. Possible que Rate-Quiffe soit venu récupérer les carcasses de gars de la CIA, des patriotes morts pour la démocratie.
Comme ils n’étaient pas censés être là, on lira, d’ici quelques jours, des nécros dans les journaux US : des généraux et des officiers accidentellement tués lors d’accidents d’ouvre-boîte ou étouffés, la trachée obstruée par une saucisse de Francfort.