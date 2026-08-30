Le patron de la CIA propose un sommet Trump-Poutine-Zelensky lors du voyage secret à Moscou

John Ratcliffe a proposé un sommet trilatéral réunissant Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Le directeur de la CIA a formulé cette proposition lors d’un déplacement secret à Moscou effectué mardi, selon deux sources informées du dossier citées par Axios le 29 août.

Une proposition formulée en pleine visite secrète

D’après Axios, sous la plume de Barak Ravid, Ratcliffe s’est rendu dans la capitale russe pour rencontrer ses homologues du renseignement : Sergueï Narychkine, chef du SVR (renseignement extérieur), et Alexandre Bortnikov, directeur du FSB (sécurité intérieure). C’est au cours de ces échanges qu’il aurait avancé l’idée d’une rencontre à trois entre les présidents américain, russe et ukrainien, dans le but de relancer les négociations en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le déplacement, effectué à bord d’un avion militaire américain C-17 après une escale en Lettonie, aurait été tenu secret jusque vis-à-vis de plusieurs proches conseillers de la Maison Blanche. Selon les sources d’Axios, ce voyage visait en partie à évaluer si les chefs du renseignement russe pouvaient peser sur Poutine pour le convaincre de reprendre les pourparlers menés sous médiation américaine. Il s’agirait de la première implication personnelle de Ratcliffe dans cette recherche de percée diplomatique entre Moscou et Kiev.

Zelensky informé vendredi de la proposition

Zelensky a été briefé vendredi par des responsables américains sur la teneur des échanges de Ratcliffe à Moscou et sur l’idée d’un sommet à trois. Le président ukrainien avait déjà exprimé son adhésion à ce format par le passé, alors que Poutine s’y était pour sa part opposé jusqu’à présent.

Cette hypothèse d’une rencontre à trois revient régulièrement depuis l’été 2025. En août de cette année-là, après le sommet Trump-Poutine en Alaska, le président américain avait annoncé sur Truth Social avoir engagé des préparatifs pour organiser d’abord une rencontre bilatérale Poutine-Zelensky, suivie d’un « trilat » les réunissant tous les trois. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait toutefois rapidement tempéré cet espoir en affirmant que la réunion n’était « pas à l’ordre du jour ». En janvier 2026, un format trilatéral avait ensuite été annoncé à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, en marge du Forum économique mondial de Davos.

Une situation de guerre qui s’éternise

Le New York Times a de son côté indiqué que Ratcliffe aurait dressé, devant Bortnikov, un bilan peu favorable de la situation sur le terrain, invitant la Russie à accepter un compromis avant que sa position militaire ne se fragilise encore. Du côté américain, plusieurs responsables afficheraient désormais un certain optimisme quant aux chances de faire redémarrer les négociations.

À titre de repère, la guerre déclenchée en février 2022 dure depuis plus de quatre ans et demi, sans qu’un accord de paix global n’ait jamais été signé entre les deux pays. Aucune date ni aucun lieu n’ont pour l’heure été confirmés officiellement par la Maison Blanche, le Kremlin ou la présidence ukrainienne pour la tenue de ce sommet.