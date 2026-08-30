Ligue 1 : l'AS Monaco domine l'OM (2-0) grâce à un doublé de Paris Brunner

Monaco a signé une nouvelle victoire ce dimanche 30 août 2026, en s’imposant 2-0 face à Marseille au stade Louis II, dans l’affiche de la 2e journée de Ligue 1. L’attaquant Paris Brunner a inscrit les deux buts de la rencontre, à la 13e et à la 54e minute, devant environ 10 000 spectateurs.

Un scénario maîtrisé de bout en bout

Les Monégasques ont pris les devants très tôt et n’ont ensuite jamais laissé Marseille revenir dans le match. Les chiffres de la première période traduisent ce déséquilibre : Monaco a tiré à sept reprises, avec trois tirs cadrés, quand Marseille n’a obtenu que deux occasions, sans qu’aucune ne soit dangereuse. Les Marseillais ont gardé le ballon plus longtemps, avoisinant les 57 % de possession en première mi-temps, sans que cela ne se traduise par des situations de but. Un carton jaune a été distribué côté monégasque à la 43e minute, sans conséquence sur le déroulement de la partie.

Le second but de Brunner, à la 54e minute, a plombé les espoirs marseillais. L’OM a tenté de réagir par la suite, avec des tentatives notamment de la part d’Amine Gouiri et d’Emerson, sans parvenir à inquiéter le gardien monégasque Lukáš Hrádecký. Les deux entraîneurs ont procédé à plusieurs changements en seconde période : Bruno Genesio a fait entrer Faris Moumbagna et Neal Maupay, tandis que Filipe Luís a lancé Mika Biereth et Amine Soubeir.

Monaco prend la tête, l’OM connaît son premier revers

Cette victoire est la deuxième de rang pour l’AS Monaco, après un premier succès 1-0 au Havre en ouverture de saison, grâce à un but d’Eric Dier. Marseille, qui avait largement dominé Strasbourg (4-0) lors de la première journée avec un doublé de Gouiri, subit sa première défaite de la saison.

Les deux équipes composaient sans plusieurs éléments importants. Filipe Luís devait se passer de Salisu, Minamino et Ansu Fati, tous blessés, ainsi que de Balogun. Bruno Genesio était privé d’Igor Paixão, touché physiquement, tandis que son défenseur Leonardo Balerdi négociait son transfert vers l’AS Roma.

Ce nouveau succès place l’AS Monaco provisoirement en tête du classement. Marseille n’est plus reparti vainqueur du Rocher lors des trois dernières confrontations disputées à Louis-II.