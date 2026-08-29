L'Ukraine alerte sur un projet russe d'offensive terrestre vers la capitale

Des préparatifs militaires russes viseraient directement Kiev et Tchernihiv, selon des renseignements ukrainiens rendus publics ce 29 août. D’après ces informations, les chefs militaires russes auraient reçu l’ordre de leur hiérarchie politique de planifier de nouvelles attaques terrestres contre les deux villes, rapporte Politico.
Un renseignement encore sans confirmation sur le terrain
Pavlo Palisa, chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, a précisé aux journalistes qu’aucune preuve d’un rassemblement de troupes russes n’avait pour l’instant été constatée. Selon lui, la priorité de Kiev consiste désormais à empêcher la création de conditions permettant à la Russie de lancer ce type d’actions offensives. Ces informations, qualifiées de vérifiées par les services ukrainiens, interviennent alors que Moscou multiplie en parallèle les frappes de drones contre plusieurs villes du pays.
Un scénario déjà tenté en 2022
Cette annonce ravive le souvenir de la première phase de la guerre. Le 24 février 2022, l’armée russe avait engagé un assaut aéroporté sur l’aéroport d’Hostomel, aux portes de la capitale ukrainienne, avec l’objectif de renverser rapidement le pouvoir en place. Environ 150 000 soldats russes avaient alors été déployés sur l’ensemble du territoire ukrainien. Cette offensive s’était soldée par un échec militaire, contraignant les forces russes à se retirer de la région de Kiev fin mars et début avril 2022 pour concentrer leurs efforts sur l’est et le sud du pays. Tchernihiv, ville frontalière située à une centaine de kilomètres de la frontière biélorusse, avait elle aussi été assiégée durant cette période sans jamais tomber.
Une guerre entrée dans sa cinquième année
Plus de quatre ans après le déclenchement du conflit, le front séparant les deux armées s’étend désormais sur environ 1 200 kilomètres, marqué par des mouvements de terrain limités de part et d’autre. Mi-août 2026, une nuit de frappes croisées d’une rare intensité a fait au moins 19 morts en Russie et en Ukraine : Moscou a subi l’une de ses attaques de drones les plus massives depuis le début de la guerre, avec environ 600 appareils ukrainiens visant la capitale russe, tandis qu’un marché du livre a été détruit à Kiev sous les tirs adverses. Face à l’intensification des frappes de missiles balistiques russes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux États-Unis de lui céder au moins 5 % de leur stock de missiles intercepteurs Patriot.
Sur le plan diplomatique, plusieurs cycles de négociations se sont tenus depuis 2025 à Istanbul, Abou Dhabi puis Genève, sous médiation américaine, sans qu’un accord de paix durable n’ait pu être trouvé. C’est dans ce cadre de pourparlers toujours dans l’impasse et de bombardements qui continuent de s’intensifier que les renseignements ukrainiens font désormais état d’un risque renouvelé pesant sur la capitale, quatre ans après la première tentative russe de s’en emparer.
12 réflexions au sujet de “L'Ukraine alerte sur un projet russe d'offensive terrestre vers la capitale”
« Kiev a fait appel à l’Union internationale des télécommunications (UIT), exigeant d’interdire le fonctionnement de la constellation russe de satellites « Dawn » sur le territoire de l’Ukraine »
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Source : ministre des Affaires étrangères ukrop, Sibiga.
Seul problème l’UIT n’a pas les moyens d’interdire à des satellites de se balader dans l’espace. C’est même un peu le principe du satellite 🤣
Sont un peu dans les choux, les ukrops. Il vont bientôt demander à la terre d’arrêter de tourner parce que la force de Coriolis est favorable à Poutine.
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C’est vrai que si la Terre tournait dans l’autre sens, le vent serait plus favorable pour les Ukrainiens.
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il est payé combien pour raconter ces choses idiotes, (@_@) ?
L’Ukraine se fait pilonner depuis 80 heures, elle n’a plus de missiles anti-missiles et les infrastructures énergétiques seront toutes détruite avant l’hiver.
Les Ukrainiens ont besoin d’un cessez le feu avant cet hiver.
Poutine a tout son temps ! Le FMI vient de classer la Russie première puissance économique européenne en PIB à parité de pouvoir d’achat (4ème mondiale)
(@_@) c’est un peu l’orchestre qui joue « Tout va très bien, madame la marquise » sur le Titanic » ! Le bateau est insubmersible DONC il ne peut pas couler !
Son univers, c’est celui de la pensée magique !
Dans quelle mesure il croit à son bullshitage, c’est ça qui est intéressant. Son discours est un mélange de provoc’, de mythomanie et de désespoir !
Intéressant … les prochaines semaines vont être passionnantes 😉
La situation économique de la Russie, le nombre de victimes russes au front, le resserrement de l’étau des sanctions font que poutine est engagé dans une course contre la montre avant que son pays n’atteigne le point de rupture mouvements internes)
Il va essayer de jouer son va-tout.
Objectif la Moldavie qui n’a pas pressé le pas vers le référendum d’union avec la Roumanie, ce qui de fait la maintient à l’extérieur de l’OTAN avec la menace que représente la Transnistrie état fantoche créé de toute pièce le long de la Moldavie à l’Est
Stratégie d’orque contre les baleines attaquer les petits
Face à l’Ukraine, après l’ultime revirement de TRUMP totalement prévisible, c’est l’absence de missiles anti-balistiques qui lui donne l’avantage dans les bombardements
SI la licence est accordée aux ukrainiens, il perd cette carte là. C’est pour ça que poutine menace France et UK qui possèdent la technologie
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(@_@)
Passionnant … je salue la fécondité de ton esprit créatif !
Ai cherché un mot qui tienne debout là-dedans … pas un seul, c’est du 100% bullshit
EN tout cas, les ukrops ne pourront pas fabriquer tes missiles anti-missiles dans l’usine FirePoint … l’entrepôt principal vient d’exploser. Il brûle encore au moment où je te mets sous presse. 😉
« Il va essayer de jouer son va-tout »
Je ne pense pas que vous ayiez bien compris ce qu’est une puissance nucléaire !
« SI la licence est accordée aux ukrainiens, il perd cette carte là »
T’est vraiment con, toi. Si les ukrops reçoivent la licence, il leur faudra au moins deux ans avant de sortir le premier missile de leurs lignes de production … à condition que les Russes ne détruisent pas l’usine avant, ce qui est certain à100%
Ces missiles seront fabriquée en EUROPE. La licence permet aux anglo-frenchies de dire que ces missiles sont fabriqués par les ukrops et qu’ils ne sont donc pas cobelligérants.
Ce qui revient à dire qu’ils prennent les Russes pour des jambons presqu’aussi cons que toi !
Degaule n’était pas militaire et président en France ? La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Les Russes sont à l’offensive, ils attaqueront partout où le front craque.
L’objectif est maintenant de « libérer » toute la rive droite du Dniepr AINSI QU’ODESSA pour faire la liaison avec la Transnistrie.
Et ce n’est pas la danse du ventre du directeur de la CIA qui va y changer quelque chose
Possiblement une feinte pour obliger les ukrops à dégarnir leurs forces à Sloviansk et Kramatorsk
« L’Ukraine alerte sur un projet russe d’offensive terrestre vers la capitale »
Les Russes sont à l’offensive – et avancent – sur les 1.200 km de front …