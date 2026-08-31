Macron réagit à la mort d'Édouard Balladur, ancien Premier ministre de la cohabitation

Emmanuel Macron a salué la mémoire d’Édouard Balladur quelques minutes après l’annonce de sa mort, lundi 31 août, sur le réseau social X. L’ancien Premier ministre est décédé à Paris à l’âge de 97 ans, ont indiqué ses proches.

Un hommage centré sur la fidélité à Pompidou

Dans son message, le président de la République a rappelé le parcours de Balladur, « député de Paris, ministre puis Premier ministre », avant de souligner sa proximité avec Georges Pompidou, qu’il avait accompagné durant tout son mandat présidentiel. Balladur avait débuté sa carrière politique en 1964 comme conseiller du gouvernement Pompidou, avant de devenir secrétaire général adjoint puis secrétaire général de l’Élysée à partir de 1973, jusqu’à la mort du président en 1974. Macron a qualifié l’ancien chef du gouvernement de « serviteur exigeant, mesuré, dévoué« , avant d’adresser ses pensées à sa famille et à ses proches.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a également réagi au décès de son prédécesseur, le qualifiant de « figure majeure de notre vie publique » depuis ses premiers pas auprès de Pompidou jusqu’à son arrivée à Matignon.

Dernier chef du gouvernement de Mitterrand

Balladur a occupé Matignon de mars 1993 à mai 1995, sous la présidence de François Mitterrand, dans le cadre de la deuxième cohabitation de la Ve République. Il en fut le dernier Premier ministre, succédant à Pierre Bérégovoy et cédant sa place à Alain Juppé après l’élection présidentielle de 1995. Cette élection avait vu Balladur, pourtant soutenu par une partie de la droite, être devancé par son ancien allié Jacques Chirac, avec qui il avait noué une proximité politique de plusieurs décennies depuis leurs débuts communs à Matignon dans les années 1960.

Avant son passage à la tête du gouvernement, Balladur avait déjà occupé le ministère de l’Économie, des Finances et de la Privatisation entre 1986 et 1988, sous le gouvernement Chirac, lors de la première cohabitation avec Mitterrand. Il y avait mené un vaste programme de privatisations d’entreprises publiques.

Une retraite politique actée en 2006

Balladur s’était retiré de la vie politique active en 2006, après plus de cinquante ans passés au sommet de l’État, de son entrée au cabinet de Pompidou en 1964 jusqu’à son dernier mandat de député en 2007. Né en 1929 à Izmir, en Turquie, dans une famille d’origine arménienne installée ensuite à Marseille, il avait entamé sa carrière publique dès 1957 au Conseil d’État avant de rejoindre les cabinets ministériels dans les années 1960. Une messe sera célébrée dans la stricte intimité familiale, a précisé son entourage, sans donner davantage de précisions sur la date ou le lieu de la cérémonie.