Mali : ultimatum aux militaires présents dans des groupes armés

Les militaires maliens opérant dans des groupes armés se revendiquant proches de l’État ont jusqu’au 6 septembre 2026 pour rejoindre leurs unités. Passé ce délai, leur absence pourra être qualifiée de désertion.

Le Mali donne jusqu’au dimanche 6 septembre aux militaires présents dans certains groupes armés pour réintégrer leurs unités. La mesure figure dans un communiqué de l’état-major général des Armées publié le 28 août 2026.

La consigne vise des militaires qualifiés de « situation irrégulière » et servant au sein de formations qui revendiqueraient une proximité avec l’État. Le communiqué ne fournit ni leur nombre ni l’identité des groupes concernés. L’état-major indique avoir prévu des dispositions pour permettre leur retour et leur réintégration.

Une échéance fixée au 6 septembre

Le délai accordé aux intéressés est clairement fixé. Après le 6 septembre, toute absence constatée pourra être traitée comme une désertion, selon le communiqué militaire. Les éventuelles procédures disciplinaires ou judiciaires n’ont pas été détaillées.

La mesure concerne aussi les éléments dissidents constitués au sein des formations visées. Ceux-ci sont appelés à rejoindre leurs groupes d’origine. Pour les organisations considérées comme illégales et leurs dissidents, l’état-major annonce un traitement conforme aux règles en vigueur.

La formulation retenue par l’armée ne vaut pas reconnaissance officielle de ces groupes comme composantes des forces régulières. Elle fait toutefois apparaître l’existence de militaires appartenant aux forces nationales mais présents hors de leurs unités habituelles.

Cette question renvoie directement à la chaîne de commandement. Le rappel annoncé par Bamako vise des militaires déjà intégrés aux forces nationales, contrairement aux ex-combattants qui suivent un processus distinct de désarmement et d’intégration.

Le contexte du DDR-I

Cette annonce intervient alors que les autorités maliennes poursuivent parallèlement le programme de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Intégration (DDR-I).

Selon les données publiées en août, 1 760 ex-combattants ont été démobilisés dans le cadre du dispositif. Parmi eux, 1 617 ont été retenus après vérification de leur éligibilité pour rejoindre les Forces armées maliennes (FAMa). Ils ont suivi six mois de formation militaire entre février et août 2026.

Les bénéficiaires proviennent de plusieurs régions, dont Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Ménaka. Le dispositif constitue une voie officielle d’intégration pour d’anciens combattants, distincte du cas des militaires actuellement en activité visés par le communiqué du 28 août.

Une armée confrontée à plusieurs chaînes d’engagement

La décision intervient dans un environnement sécuritaire marqué par la présence de plusieurs catégories de groupes armés au Mali depuis le déclenchement de la crise en 2012. Le pays a connu la transformation de mouvements signataires de l’ancien processus de paix, la création de groupes d’autodéfense et de nombreuses recompositions internes.

Selon APA, l’annonce intervient quatre mois après les attaques coordonnées du 25 avril contre Bamako, Kati et plusieurs localités du centre et du nord du pays. Ces opérations avaient été revendiquées par le JNIM et le Front de libération de l’Azawad.

Le communiqué du 28 août ne relie toutefois pas explicitement l’ultimatum à ces attaques ni au programme DDR-I. L’état-major se limite à demander le retour des militaires concernés et à fixer les conséquences d’une absence après le 6 septembre.