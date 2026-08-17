Maroc : énigme autour de la disparition de l’entraîneur britannique Leon Baptiste

Leon Baptiste, entraîneur britannique de 41 ans, n’a plus donné de nouvelles depuis un déplacement au Maroc effectué il y a environ deux mois. Son absence inquiète ses proches, ses athlètes et plusieurs personnes du milieu de l’athlétisme britannique, alors qu’aucune explication publique n’a été apportée sur sa situation.

Deux mois sans nouvelles

L’ancien sprinteur serait parti au Maroc avec des amis pour un séjour présenté comme pouvant être lié à un enterrement de vie de garçon ou à une sortie de golf. Cette destination et le motif exact du voyage restent toutefois rapportés avec prudence par les médias britanniques.

Depuis son départ, Baptiste ne répondrait plus aux messages et n’aurait pas repris ses activités professionnelles. Il travaille comme consultant basé à Loughborough pour British Athletics, qui n’a pas souhaité commenter publiquement son absence, invoquant des questions de confidentialité. Selon les informations disponibles, l’ambassade britannique à Rabat a également été contactée face aux inquiétudes grandissantes.

Un ancien coéquipier de Baptiste, interrogé par le quotidien britannique, a décrit une situation particulièrement préoccupante : « C’était quelqu’un de très calme et raisonnable, selon mon expérience. Personne ne sait ce qui s’est passé. C’est très inquiétant. »

Aucune information publique ne permet à ce stade d’établir ce qui serait arrivé à l’ancien athlète. Les circonstances de son absence restent donc inconnues.

Charlie Dobson continue sans son entraîneur

La disparition de Baptiste intervient alors qu’il encadrait plusieurs athlètes de haut niveau, dont Charlie Dobson, spécialiste du 400 mètres et médaillé de bronze olympique avec le relais britannique du 4 × 400 m à Paris en 2024.

Dobson a également été confronté à des problèmes physiques ces dernières semaines. Aux Championnats d’Europe de Birmingham, il a terminé quatrième de sa demi-finale du 400 m en 45 s 18, loin de son record personnel de 44 s 14. Après sa course, il a qualifié les huit dernières semaines d’« intéressantes », une déclaration à laquelle The Guardian relie l’absence de son entraîneur, sans que Dobson ait donné publiquement davantage de précisions.

Des membres de British Athletics ont pris le relais pour assurer l’accompagnement de Dobson et des autres athlètes du groupe de Baptiste. L’ancien champion d’Europe du 400 m Martyn Rooney, également entraîneur des relais, travaille actuellement avec Dobson.

Un ancien champion des Jeux du Commonwealth

Avant de devenir entraîneur, Baptiste avait connu une carrière internationale dans le sprint. Né le 23 mai 1985, il a remporté deux titres aux Jeux du Commonwealth de New Delhi en 2010 : le 200 m individuel et le relais 4 × 100 m avec l’équipe anglaise. World Athletics recense également un record personnel de 20 s 43 sur 200 m, établi lors de ces Jeux.

Une blessure sérieuse au genou a ensuite mis fin à sa carrière sportive alors qu’il était encore âgé de 28 ans. Il s’est progressivement tourné vers l’entraînement et a pris en charge Charlie Dobson à partir de la fin de 2023, lorsque ce dernier a décidé de se consacrer davantage au 400 m. À ce jour, aucune source officielle citée par les médias britanniques n’a communiqué publiquement sur les circonstances de la disparition de Leon Baptiste.