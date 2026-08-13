L'influenceuse Soukaina «Glamour» interpellée après des vidéos jugées indécentes au Maroc

Soukaina Janah, connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « Glamour », a été interpellée mercredi à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le Maroc. L’opération a mobilisé les services de sécurité de l’aéroport et les policiers de Marrakech, selon les informations rapportées par les sources judiciaires citées dans cette affaire.

Une enquête ouverte après un direct diffusé en ligne

L’interpellation intervient après la circulation massive d’extraits d’un direct réalisé dans le commerce de l’influenceuse. Durant cette diffusion consacrée à la présentation de vêtements, des parties intimes de son corps auraient été visibles à l’image. Les séquences ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et suscité une vive polémique.

Les services chargés de la veille numérique se sont intéressés aux contenus diffusés, avant l’ouverture d’une enquête sur instruction du parquet. Les investigations portent sur les séquences considérées comme susceptibles de porter atteinte à la pudeur. Soukaina Janah a été soumise aux procédures d’enquête prévues dans le cadre de cette affaire.

L’influenceuse avait auparavant contesté les images diffusées sur les réseaux sociaux, évoquant une manipulation numérique. Elle avait également annoncé des démarches judiciaires contre les personnes qui les avaient relayées.

Les réseaux sociaux sous surveillance accrue

Cette affaire intervient dans un contexte où les autorités marocaines accordent une attention renforcée aux contenus circulant sur les plateformes numériques. Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont de nouveau été placés au centre des préoccupations des autorités dans le contexte des événements liés à Sebta et Melilla.

Le ministère marocain de l’Intérieur a récemment mis en garde contre des publications diffusées en ligne appelant à de nouvelles tentatives collectives de franchissement vers Sebta. Le département a indiqué avoir constaté la circulation de contenus sur plusieurs plateformes et a annoncé des mesures pour faire face à ces appels.