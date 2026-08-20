Maroc: porté disparu, le Britannique Leon Baptiste était en prison

Le Britannique Leon Baptiste, dont la disparition après un séjour au Maroc inquiétait ses proches et le milieu de l’athlétisme, se trouvait en réalité dans une prison de Marrakech. L’ancien champion du Commonwealth a été condamné à une peine de huit mois pour une affaire d’agression sexuelle sur un mineur.

Leon Baptiste purge actuellement sa peine dans un établissement pénitentiaire de Marrakech, au Maroc. L’information a été confirmée jeudi 20 août par les autorités marocaines, après plusieurs jours de recherches et d’interrogations sur le sort de l’ancien sprinteur devenu entraîneur. Selon le ministère marocain de la Justice, il avait été arrêté en mai et ne faisait pas l’objet d’une disparition.

La révélation met fin aux incertitudes apparues après son voyage au Maroc. Dans un précédent article publié le 17 août, La Nouvelle Tribune avait rapporté l’inquiétude suscitée par son absence et l’absence de nouvelles de ses athlètes et collaborateurs.

Une arrestation à Marrakech en mai

Selon les dernières informations disponibles, Leon Baptiste a été interpellé à Marrakech en mai. Il a ensuite été jugé et condamné dans le cadre d’une affaire pénale. Sa peine aurait initialement été fixée à dix mois de prison avant d’être réduite à huit mois à la suite d’un appel.

Le parquet marocain a confirmé la nature de la condamnation, liée à une agression sexuelle sur un mineur. Les autorités précisent que Baptiste est actuellement détenu à la prison d’Al-Oudaya, à Marrakech. Le ministère de la Justice affirme également qu’il est en bonne santé.

Le ministère marocain de la Justice a contesté l’idée d’une disparition. « M. Baptiste n’a pas disparu et n’avait pas perdu contact avec son entourage », a indiqué une source citée par The Guardian.

Un ancien champion devenu entraîneur

Âgé de 41 ans, Leon Baptiste s’était fait connaître comme sprinteur britannique. Il avait remporté deux médailles d’or aux Jeux du Commonwealth de Delhi en 2010, sur 200 mètres et dans le relais 4 × 100 mètres. Une blessure au genou l’avait conduit à mettre un terme à sa carrière sportive en 2014, à l’âge de 28 ans. Il s’était ensuite consacré à l’entraînement et travaillait comme consultant pour UK Athletics à Loughborough.

Son absence avait eu des conséquences sur l’encadrement de plusieurs athlètes britanniques. Charlie Dobson, membre du groupe qu’il entraînait, avait ainsi bénéficié du soutien d’autres techniciens de l’athlétisme britannique pendant son absence.

Le Foreign Office britannique a confirmé qu’il apportait une assistance à un ressortissant britannique détenu au Maroc et qu’il était en contact avec les autorités marocaines.