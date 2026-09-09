Bénin : l'Algérie octroie 70 bourses d'études pour l'année académique 2026-2027

Soixante-dix bourses d’études supérieures algériennes sont accessibles aux bacheliers béninois pour l’année académique 2026-2027. Les dossiers physiques doivent être déposés au plus tard le jeudi 17 septembre 2026 à midi, à la Direction des Bourses et Aides Universitaires (DBAU), selon un communiqué de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique chargée de la Formation technique.

Dans le cadre de sa coopération avec le Bénin, l’Algérie propose régulièrement des opportunités de formation aux étudiants béninois, avec des quotas revus à chaque rentrée universitaire. Le volume de places a fortement varié ces dernières années : vingt bourses d’études supérieures avaient été accordées pour 2024-2025, contre dix bourses de formation professionnelle. Le chiffre de 70 places pour la rentrée 2026-2027 représente donc la plus forte offre algérienne recensée pour le pays sur ces trois dernières campagnes.

Conditions d’éligibilité pour les candidats

L’offre est ouverte aux candidats titulaires d’un baccalauréat obtenu en 2025 ou en 2026. Pour les filières des sciences vétérinaires et de l’architecture, une moyenne d’au moins 12 sur 20 est requise. Les postulants doivent également maîtriser le français, être physiquement et mentalement aptes à suivre la formation et ne pas bénéficier déjà d’une bourse d’études dans une université publique du Bénin.

Dossier de candidature et obligations des bénéficiaires

Pour candidater, les intéressés doivent déposer un dossier physique à la DBAU avec notamment une copie du baccalauréat ou de l’attestation de réussite, le relevé de notes, un acte de naissance sécurisé ou un certificat de nationalité, ainsi qu’une copie du passeport et une photo d’identité. Un certificat médical établi par un médecin assermenté est également exigé. Le traitement du dossier coûte 5 000 FCFA, à payer au Trésor public sur le compte indiqué par la DBAU. Les mêmes pièces doivent être numérisées et envoyées en PDF au secrétariat de la Direction. Tout dossier incomplet ou non conforme sera écarté.

Les candidats retenus devront, de leur côté, respecter certaines obligations durant leur formation. Ils devront notamment prévoir, avec leurs parents, un complément mensuel de 50 000 FCFA à transmettre directement à l’étudiant pendant toute la durée des études. La preuve des versements devra être communiquée au secrétariat de la DBAU par courrier électronique. En Algérie, les bénéficiaires devront également souscrire une assurance maladie et poursuivre leur formation dans la filière qui leur aura été attribuée par la partie algérienne.

Une coopération éducative de longue date entre les deux pays

L’Algérie a accueilli plus de 65 000 étudiants africains dans ses universités et centres de formation depuis son indépendance, selon des déclarations antérieures du président Abdelmadjid Tebboune, qui évoquait un objectif annuel de 2 000 bourses d’enseignement supérieur et 500 bourses de formation professionnelle réservées au continent. Le Bénin figure aujourd’hui parmi les bénéficiaires réguliers de cette politique, aux côtés d’autres pays africains comme le Congo, où le quota de bourses algériennes dépasse également plusieurs dizaines de places par an. La liste complète des filières ouvertes pour cette offre 2026-2027 est jointe au communiqué officiel disponible sur le site de la DBAU.