Mathilde Favier et Nicolas Altmayer : à quelques rues d'écart, deux mondes se disent adieu à Paris

Deux cérémonies religieuses distinctes ont réuni, ce lundi 31 août, les proches de Mathilde Favier et de Nicolas Altmayer, morts le 17 août dans un accident de la route. Les familles ont choisi deux traitements opposés pour ces adieux : hommage public pour l’une, stricte confidentialité pour l’autre, à quelques centaines de mètres d’écart dans le 6e arrondissement de Paris.

Deux cérémonies, deux logiques

Le producteur de cinéma et la responsable des relations publiques de Dior formaient un couple depuis plusieurs années. Selon l’avis de décès publié par la famille Altmayer dans le Carnet du jour du Figaro, la messe devait se tenir dans l’intimité, sans annonce du lieu ni de l’horaire. Plusieurs médias ont depuis situé la cérémonie à l’église Saint-Germain-des-Prés, dans la matinée. Les proches ont ainsi choisi de protéger un cercle familial restreint, composé notamment des quatre enfants du producteur — Candice, Roxane, Félix et Alice.

À l’inverse, la famille Favier a opté pour la transparence. La cérémonie s’est déroulée à 14h30 en l’église Saint-Sulpice, un lieu et un horaire communiqués publiquement dans l’avis de décès. Ses enfants, Héloïse et Carlo Agostinelli, étaient présents parmi les premiers proches. Plusieurs personnalités de la mode et de la culture étaient également attendues pour cet hommage ouvert.

Un accident survenu sur une route départementale

Le drame remonte au 17 août. Altmayer, 61 ans, et Favier, 57 ans, circulaient vers 16 heures sur la départementale 938, à Airvault, dans les Deux-Sèvres, à bord d’une Mini selon les premiers éléments. Le véhicule est entré en collision frontale avec un poids lourd pendant une manœuvre de dépassement d’une autre voiture. Selon le vice-procureur de Niort, les deux occupants sont morts sur le coup.

Le chauffeur du camion a livré une version différente des faits, affirmant que c’est la voiture du couple qui aurait quitté sa voie. Les premiers résultats toxicologiques le concernant écarteraient la présence d’alcool ou de stupéfiants, mais ceux des deux victimes n’ont pas été rendus publics. L’enquête doit encore établir les circonstances exactes de la collision.

Un producteur récompensé par l’Académie des César

Fondateur avec son frère Éric de la société Mandarin & Compagnie en 1996, Altmayer avait produit plus de 80 longs-métrages en près de trois décennies, mêlant comédies populaires — Brice de Nice, la trilogie OSS 117 — et cinéma d’auteur, avec des réalisateurs comme François Ozon ou Bertrand Bonello. En 2017, les deux frères avaient reçu le Prix Daniel Toscan du Plantier, décerné par l’Académie des César au meilleur producteur français de l’année. Sur X, le réalisateur François Ozon a salué un grand producteur, un soutien et un ami, rappelant avoir tourné dix films avec lui.

Le couple avait été aperçu ensemble en public le 29 novembre 2025, lors du Festival International du Film de Marrakech, où Altmayer représentait le cinéma français et Favier la maison Dior.