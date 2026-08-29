Mbappé, Diomande : ce que Mourinho a dit de ses deux stars avant le choc contre Málaga

Kylian Mbappé et Yan Diomande ont fait l’objet de déclarations précises de José Mourinho samedi 29 août, à la veille du match du Real Madrid contre Málaga au Santiago Bernabéu. L’entraîneur portugais a évoqué la forme de Diomande et la relation de Mbappé avec Jude Bellingham avant la troisième journée de Liga.

Le contexte est favorable au club madrilène. Après deux journées, le Real Madrid compte deux victoires, dont un succès 4-1 contre la Real Sociedad lors de son premier match de la saison au Bernabéu. Mbappé avait inscrit trois buts dans cette rencontre, confirmant son influence offensive dès le début de l’exercice.

Diomande encore en phase de préparation

La situation de Diomande est différente. Arrivé tardivement à Madrid, le joueur n’avait pas pu suivre une préparation normale avec le RB Leipzig avant son transfert. Mourinho estime que ce retard explique en partie le temps nécessaire pour retrouver toutes ses capacités physiques.

Selon l’entraîneur madrilène, Diomande a déjà accumulé des minutes contre l’Espanyol et la Real Sociedad, ce qui doit lui permettre de progresser progressivement. Il pourrait débuter contre Málaga ou entrer en cours de rencontre, Mourinho considérant qu’il est désormais de mieux en mieux préparé.

Le technicien portugais n’a donc pas annoncé une titularisation certaine. Le club a toutefois retenu Diomande dans son groupe pour cette rencontre, aux côtés de Mbappé, Vinicius Jr et Carlos Espí.

Cette gestion intervient alors que Mourinho dispose de plusieurs solutions offensives et cherche encore à répartir les temps de jeu au sein de son effectif.

Mbappé et Bellingham liés par le collectif

La situation de Mbappé a été abordée sous un autre angle. Interrogé sur sa connexion avec Bellingham, Mourinho a refusé de réduire le fonctionnement de son équipe à l’association entre deux joueurs.

« La dynamique de l’équipe est de 11, pas de 2 + 9 », a expliqué le Portugais, en insistant sur la qualité des joueurs, mais aussi sur leur entente, leur amitié et leur capacité à collaborer.

Cette déclaration intervient quelques jours après le triplé de Mbappé contre la Real Sociedad. Le Français avait alors bénéficié du travail collectif de ses partenaires, avec Bellingham impliqué sur plusieurs actions décisives.

Mourinho poursuit son retour à Madrid

Le match contre Málaga constitue le troisième rendez-vous officiel du Real Madrid depuis le retour de Mourinho sur son banc. Le Portugais avait retrouvé le club après plus d’une décennie d’absence et avait commencé sa nouvelle aventure par une victoire 2-1 contre l’Espanyol, avant le large succès face à la Real Sociedad.

Pour Diomande, la rencontre doit donc offrir une nouvelle occasion d’accumuler du temps de jeu. Pour Mbappé, elle permettra de poursuivre sa dynamique offensive tout en s’inscrivant dans le fonctionnement collectif défendu par Mourinho avant ce nouveau rendez-vous au Bernabéu.