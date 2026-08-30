Mercato : le FC Barcelone trouve un accord avec Arsenal pour Gabriel Jesus

Gabriel Jesus va quitter Arsenal pour rejoindre le FC Barcelone. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’attaquant brésilien doit se rendre en Catalogne pour y passer sa visite médicale, avec un accord déjà acté entre les deux clubs.

Un accord conclu après l’échec du dossier Alvarez

Les Gunners toucheraient environ 10 millions d’euros dans l’opération, auxquels s’ajouteraient plusieurs bonus, d’après le journaliste italien. Ce montant reste modeste au regard de la valeur marchande habituellement associée au joueur, une conséquence de la fin de contrat programmée de Gabriel Jesus à Londres en juin 2027.

Cette piste s’est accélérée après le refus de l’Atlético Madrid de céder Julian Alvarez au Barça cet été. Les dirigeants blaugranas, qui poursuivaient l’Argentin depuis plusieurs semaines, se sont tournés vers une alternative disponible plus rapidement, selon Mundo Deportivo.

Le vide laissé par Lewandowski

Le départ de Robert Lewandowski a laissé un poste de numéro neuf vacant dans l’effectif catalan. Âgé de 29 ans, Gabriel Jesus a inscrit 95 buts sous les couleurs de Manchester City avant de rejoindre Arsenal en 2022 pour un montant proche de 55 millions d’euros.

Le Brésilien traverse une période compliquée à Londres depuis plusieurs mois, relégué à un rôle secondaire dans la rotation offensive de Mikel Arteta. D’après Mundo Deportivo, le joueur aurait lui-même exprimé le souhait de quitter la Premier League pour retrouver davantage de temps de jeu.

Une opération à finaliser rapidement

Les deux clubs se seraient accordés sur les grandes lignes du transfert, laissant place aux formalités administratives. La visite médicale, évoquée pour ce lundi selon les premiers éléments diffusés par Fabrizio Romano, conditionnerait la suite du processus avant une annonce officielle attendue dans la foulée.

Gabriel Jesus avait déjà connu un parcours similaire lors de son arrivée à Arsenal, avec un accord entre clubs finalisé avant la négociation des conditions personnelles avec le joueur. Le natif de São Paulo compte onze titres remportés durant sa carrière anglaise, dont quatre championnats de Premier League glanés sous les couleurs mancuniennes.

Le passage de Gabriel Jesus chez les Gunners aura été marqué par plusieurs blessures, dont un problème au genou l’ayant tenu éloigné des terrains pendant près de onze mois, entre janvier et novembre 2025. Ce facteur pourrait expliquer le montant de transfert relativement bas accepté par Arsenal avant l’expiration de son contrat.