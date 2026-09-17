Le 100e but de Messi avec l’Inter Miami cache une drôle de coïncidence

Lionel Messi a atteint mercredi les 100 buts avec l’Inter Miami lors de la victoire 2-0 contre Cruz Azul en finale de la Campeones Cup. L’Argentin a inscrit le premier but avant de servir Casemiro sur le second, offrant à son équipe un nouveau trophée.

À 39 ans, Messi a franchi cette barre en 115 rencontres toutes compétitions confondues avec le club floridien. Il est devenu le premier joueur de l’histoire de l’Inter Miami à atteindre les 100 réalisations.

Un 100e but inscrit de la tête

Le chiffre rond est arrivé à la 24e minute. Servi par Luis Suárez, Messi a repris de la tête le ballon pour ouvrir le score face à Cruz Azul. Il a ensuite participé au deuxième but, avec un corner repris par Casemiro à la 81e minute.

Cette soirée a aussi permis à l’Inter Miami de décrocher pour la première fois la Campeones Cup. La compétition oppose le champion de MLS au vainqueur du championnat mexicain. Avec ce succès, Miami a remporté un trophée pour la quatrième saison consécutive depuis l’arrivée de Messi en 2023 : Leagues Cup en 2023, Supporters’ Shield en 2024, MLS Cup en 2025 et Campeones Cup en 2026.

Le nombre de buts inscrits par Messi à Miami présente aussi une particularité. Sur ses 100 réalisations, 11 ont été marquées en 2023, 23 en 2024, 43 en 2025 et 23 depuis le début de la saison 2026. Son année 2025 reste donc la plus productive depuis son arrivée en Floride.

Le même adversaire qu’à ses débuts

Le 100e but de Messi prend une dimension particulière en raison de son adversaire. Cruz Azul était déjà le club contre lequel l’Argentin avait inscrit sa première réalisation sous le maillot de Miami, en juillet 2023.

Pour ses débuts avec la franchise floridienne, Messi avait marqué dans le temps additionnel sur coup franc afin d’offrir une victoire 2-1 à son équipe en Leagues Cup. Plus de trois ans plus tard, il a retrouvé le club mexicain pour franchir la barre des 100 buts.

Depuis son arrivée en MLS, Messi a aussi accumulé les distinctions individuelles. En 2025, il avait remporté le Soulier d’or de MLS avec 29 buts et avait été élu MVP de la saison pour la deuxième année consécutive, devenant le premier joueur de l’histoire du championnat à obtenir cette récompense deux saisons de suite.

49 trophées

Après la rencontre, Casemiro a évoqué la longévité de son coéquipier. « Il faut en profiter, car on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Ce qu’il a fait et continue de faire pour le football est tout simplement incroyable », a déclaré le Brésilien.

Le succès contre Cruz Azul a également porté à 49 le nombre de trophées attribués à Messi selon le décompte utilisé par la MLS et plusieurs sources récentes. Ce total inclut désormais la Campeones Cup remportée avec Miami.