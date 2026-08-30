Panique à Aarau : les tirs en pleine rave-party font un mort, le tireur toujours en fuite

Des coups de feu ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche en plein cœur d’une rave-party à Aarau, dans le nord de la Suisse. Le bilan provisoire fait état d’une personne tuée et de cinq autres blessées, certaines grièvement, selon la police cantonale d’Argovie.

Un festival de 3 500 personnes visé en pleine nuit

L’alerte a été transmise aux forces de l’ordre peu après 2h30 du matin. Les tirs ont visé un rassemblement dense de festivaliers présents sur le site de l’hippodrome du Schachen, où se tenait la Aarauer Rave. Cette fête techno annuelle, l’un des plus grands rassemblements de musique électronique du nord-ouest de la Suisse, avait réuni environ 3 500 personnes depuis samedi après-midi.

Plusieurs témoins ont d’abord pris les détonations pour un feu d’artifice avant de comprendre la gravité de la situation. Un témoin cité par le journal Blick a fait état de « coups de feu tirés en rafale ». Une partie des personnes présentes se serait alors réfugiée dans un gymnase situé à proximité du site.

La police cantonale d’Argovie a confirmé le bilan sur le réseau social X, précisant que « les mobiles éventuels ainsi que les circonstances exactes de l’acte restent à éclaircir ». L’enquête, tout juste ouverte, doit désormais permettre de déterminer l’origine des tirs et l’identité de leur auteur.

Un dispositif policier renforcé bien au-delà de la ville

Face à l’ampleur de l’incident, les autorités argoviennes ont déployé un important dispositif sécuritaire. Un hélicoptère de type Super Puma a été mobilisé pour appuyer les recherches, aux côtés de nombreux policiers, secouristes et équipes médicales sur place. Les habitants ont été invités à éviter l’ensemble du secteur de Schachen par mesure de précaution.

Des renforts armés ont été positionnés bien au-delà de la zone immédiate, certains postes de contrôle se situant à plusieurs dizaines de kilomètres de l’hippodrome. Aucune arrestation n’a été confirmée par les autorités à ce stade.

Une scène musicale locale sous le choc

L’événement, organisé sur le site de l’hippodrome depuis plusieurs années par un comité local, se présentait jusqu’ici comme un rendez-vous incontournable de la scène électronique des régions bâloise et argovienne, réputé pour son ambiance festive et son cadre en plein air. Sa dernière édition, prévue pour accueillir plus de 2 000 personnes selon les organisateurs, s’est terminée dans des circonstances radicalement différentes de celles annoncées sur leur site. L’identité de la victime décédée n’a pas été officiellement communiquée à ce stade, pas plus que celle des cinq blessés hospitalisés. Le mobile de la fusillade demeure, selon la police, entièrement inconnu à ce jour.