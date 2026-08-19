Poutine menace ouvertement Londres après l’usage de drones britanniques en Russie

Moscou a menacé Londres de « conséquences » le 18 août 2026 après des informations faisant état de l’utilisation de drones britanniques par l’armée ukrainienne contre des cibles situées en Russie. La mise en garde est intervenue quelques heures après la réaffirmation par le Premier ministre britannique Andy Burnham du soutien total de son pays à l’Ukraine.

L’ambassade de Russie au Royaume-Uni a réagi à des révélations publiées par The Times. Selon ces informations, des appareils fabriqués au Royaume-Uni auraient été employés dans des opérations ukrainiennes de longue portée contre le territoire russe. Le ministère britannique de la Défense n’a pas confirmé publiquement les détails concernant ces drones.

Moscou accuse Londres d’aggraver le conflit

La représentation diplomatique russe à Londres estime que le soutien militaire britannique contribue directement à l’intensification de la guerre. Elle a accusé le gouvernement britannique de favoriser volontairement une escalade et a averti que ses décisions pourraient entraîner des conséquences.

Dans sa réaction, la diplomatie russe a aussi présenté le Royaume-Uni comme un acteur impliqué dans les opérations ukrainiennes contre la Russie. Ces accusations correspondent à la position défendue depuis plusieurs années par Moscou, qui considère les livraisons d’armes occidentales à Kiev comme une implication croissante des pays de l’Otan dans le conflit.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a également estimé que le niveau de soutien militaire britannique pourrait conduire Moscou à considérer Londres comme une partie prenante de la guerre. Aucune annonce publique ne fait toutefois état, à ce stade, d’une mesure militaire russe directe contre le Royaume-Uni.

Burnham maintient le soutien britannique à Kiev

La réponse de Londres est venue directement d’Andy Burnham. Le Premier ministre britannique a déclaré que son pays continuerait à soutenir l’Ukraine malgré la menace russe.

« Le Royaume-Uni soutiendra l’Ukraine à 100 % », a-t-il affirmé, en précisant que Londres resterait aux côtés de Kiev pendant cette période. Il a également rejeté l’idée que les avertissements de Moscou puissent modifier la politique britannique.

Cette position intervient alors que Burnham, arrivé au pouvoir le 20 juillet 2026, a rapidement renforcé le message de continuité dans la politique britannique envers Kiev. Lors de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 27 juillet, il avait déjà promis de poursuivre la coopération militaire entre les deux pays.

Londres prévoit 150 000 drones pour l’Ukraine

Le différend intervient aussi dans un contexte d’augmentation de l’aide militaire britannique. Selon Reuters, le Royaume-Uni s’est engagé à fournir 150 000 drones à l’Ukraine d’ici la fin de 2026, dans le cadre d’un programme d’aide évalué à 752 millions de livres sterling.

Cette coopération donne une portée supplémentaire aux accusations russes concernant les drones employés sur son territoire. Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022, les pays occidentaux ont progressivement accru leur assistance militaire à Kiev, tandis que Moscou menace régulièrement de réagir à ces livraisons.

La dernière confrontation verbale entre Londres et Moscou intervient donc alors que l’utilisation d’armes et de drones occidentaux par l’Ukraine se rapproche davantage du territoire russe. Pour l’heure, la Russie évoque des « conséquences » sans préciser publiquement la nature d’éventuelles mesures contre le Royaume-Uni.