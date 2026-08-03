Prix d'Excellence 2026 : Ouattara félicite les récipiendaires et les appelle à « l'exemplarité »

Alassane Ouattara a présidé, lundi 3 août 2026, la cérémonie de remise du Prix national d’excellence, distinction annuelle décernée par l’État ivoirien aux personnalités et structures s’étant distinguées par leur mérite dans leur domaine d’activité. La 13e édition s’est tenue dans la salle des Pas perdus du palais présidentiel, à Abidjan-Plateau, et a récompensé 80 lauréats sélectionnés parmi 3 977 candidatures.

Une distinction qui engage la responsabilité des lauréats

Devant les récipiendaires, le président ivoirien a rappelé que « le travail bien fait, même accompli dans la discrétion, finit toujours par être reconnu ». Il a souligné que cette distinction confère aux lauréats « une responsabilité particulière » et les a invités à rester « à la hauteur de l’exigence d’exemplarité » qu’impose le prix.

Un appel à la jeunesse ivoirienne

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé, président du Comité national du Prix d’excellence, a précisé que les 80 lauréats se répartissent entre 45 personnes physiques et 35 personnes morales, pour une enveloppe globale de 800 millions de FCFA. Ouattara a par ailleurs exhorté la jeunesse ivoirienne à « cultiver la compétence et l’intégrité » pour atteindre ses objectifs. Les lauréats seront invités d’honneur aux festivités du 66e anniversaire de l’indépendance, prévues le 7 août à Yopougon.