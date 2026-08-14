Real Madrid : Camavinga séduit Mourinho mais l'ami de Mbappé reste dans l'incertitude

Eduardo Camavinga a débuté comme titulaire lors de la réception du Deportivo La Corogne, disputant l’intégralité de la rencontre sous les ordres de José Mourinho. Cette apparition intervient alors que le milieu de terrain français de 23 ans est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines par la presse espagnole.

Le technicien portugais aurait pourtant fixé les règles du jeu lors d’un entretien direct avec son joueur. Selon les informations de Carlos Carpio, responsable de la rubrique sportive du journal OKD, relayées sur la chaîne YouTube Doctor Jota et reprises par le réseau Defensa Central, *Mourinho aurait signifié à Camavinga son rang le plus bas parmi les milieux de terrain du groupe*. Le message se serait toutefois accompagné d’une ouverture : un joueur qui accepte de se battre pourrait obtenir un traitement identique aux autres éléments de l’effectif.

Une préparation estivale jugée convaincante

Le paradoxe alimente les discussions autour du feuilleton madrilène. Alors que le club espagnol resterait disposé à vendre son international français en cas d’offre suffisante, Mourinho aurait apprécié l’attitude de son joueur pendant la présaison, tant sur le plan des prestations que de l’implication quotidienne à l’entraînement. Real Madrid ne chercherait pas activement à pousser Camavinga vers la sortie, mais resterait ouvert à faciliter son départ si une proposition importante venait à se présenter.

Le contexte reste tendu pour l’ancien milieu du Stade Rennais. Absent de la liste des Bleus pour la Coupe du monde 2026 en raison d’une saison jugée décevante, il avait déjà traversé un épisode difficile lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, où son expulsion précipitée avait contribué à l’élimination du club espagnol. Manchester United et Manchester City ont depuis manifesté leur intérêt, sans qu’aucune négociation officielle n’ait été engagée avec Real Madrid à ce jour selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano.

Le soutien de son coéquipier en sélection

La proximité entre Camavinga et Kylian Mbappé dépasse le simple cadre professionnel. Les deux internationaux français évoluent ensemble en club comme en sélection depuis l’arrivée de l’attaquant au Real Madrid à l’été 2024. Camavinga avait raconté, lors d’un entretien accordé à Canal+, le geste de son coéquipier après son expulsion contre le Bayern Munich : il venait me voir le matin et il m’a fait un gros câlin, avait-il confié, évoquant une empathie particulière de la part de son capitaine en équipe de France.

Arrivé au Real Madrid à seulement 18 ans en 2021 contre environ 31 millions d’euros versés au Stade Rennais, Camavinga avait été présenté comme l’un des plus grands espoirs du football français. Cinq saisons plus tard, sa valeur marchande est désormais estimée à 50 millions d’euros par Transfermarkt, alors que son avenir sportif reste suspendu aux prochaines semaines de préparation et aux mouvements du marché des transferts estival.