Real Madrid : le conseil d'Adebayor à Yan Diomandé pour séduire le public

Yan Diomandé devra rapidement convaincre les supporters du Real Madrid s’il veut s’installer durablement dans son nouveau club. Dans une interview exclusive accordée à Afrik-Foot le 14 août 2026, Emmanuel Adebayor estime que l’attaquant ivoirien possède les qualités nécessaires pour réussir à Madrid et lui conseille de rester concentré sur ses performances.

L’ancien international togolais considère que les premiers matchs seront déterminants pour le jeune joueur de 19 ans. Selon lui, deux ou trois bonnes prestations pourraient suffire à gagner l’adhésion du public madrilène. Adebayor estime également que Diomandé arrive avec une expérience déjà significative du haut niveau, après ses passages en Allemagne et avec la sélection ivoirienne.

Adebayor demande à Diomandé de rester concentré

Pour l’ancien attaquant merengue, le principal enjeu sera de ne pas se laisser déstabiliser par l’environnement du Real Madrid. Il estime que le jeune Ivoirien doit continuer à se concentrer sur son football malgré les attentes qui accompagnent son transfert.

« Il doit juste rester focus, se concentrer sur son football », a déclaré Adebayor dans son entretien avec Afrik-Foot. Il considère aussi que Diomandé pourra compter sur le soutien des supporters africains durant cette nouvelle étape de sa carrière.

Adebayor ne voit pas non plus la concurrence offensive comme un obstacle insurmontable. Le nouvel attaquant madrilène doit composer avec plusieurs joueurs de premier plan dans le secteur offensif, dont Kylian Mbappé et Vinicius. L’ancien international togolais estime toutefois que Diomandé dispose déjà de suffisamment de maturité pour s’adapter rapidement à son nouvel environnement.

Une progression rapide jusqu’au Real Madrid

L’arrivée de Diomandé à Madrid intervient après une progression particulièrement rapide. Né en Côte d’Ivoire, le joueur est parti aux États-Unis à l’âge de 15 ans, où il a poursuivi sa formation à la DME Academy en Floride. Il a ensuite rejoint l’Espagne et le CD Leganés avant de prendre la direction du RB Leipzig. Ce parcours est retracé dans une publication du Journal du Real consacrée à son ascension, publiée le 14 août.

Son passage en Allemagne lui a permis de franchir un nouveau palier avant son transfert à Madrid. Le jeune Ivoirien a ainsi rejoint le Real après une seule saison particulièrement remarquée au RB Leipzig, où ses performances ont contribué à faire grimper sa valeur sur le marché des transferts.

Le Real Madrid a officialisé son arrivée le 6 août 2026. Le montant annoncé par plusieurs médias pour l’opération atteint jusqu’à 140 millions d’euros avec les bonus, faisant de Diomandé l’un des transferts africains les plus importants de l’histoire.

À Madrid, le jeune Ivoirien doit désormais transformer cette ascension en performances régulières. Pour Adebayor, la première étape passe par une adaptation rapide et surtout par des prestations capables de convaincre le public du Santiago Bernabéu.