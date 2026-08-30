Real Madrid – Málaga : les Merengues enchaînent une 3ᵉ victoire de rang (4-0)

Le Real Madrid a dominé Málaga 4-0 ce dimanche au Santiago Bernabéu, lors de la 3ᵉ journée de Liga. Menés dès la 19ᵉ minute, les Andalous n’ont jamais réussi à inverser la tendance face à des Madrilènes rapidement lancés.

Trois buts en une demi-heure

Alignés en 4-2-3-1, avec Thibaut Courtois dans les buts et une défense composée d’Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger et Dean Huijsen, les hommes du Bernabéu ont fait chuter Málaga en trois séquences éclair. Jude Bellinghamouvre le score à la 19ᵉ minute. Sept minutes plus tard, un but contre son camp du gardien andalou Alfonso Herrerodouble la mise. Kylian Mbappé enfonce le clou à la 30ᵉ minute et porte le score à 3-0. En face, Málaga, replié en 4-4-2 autour de son capitaine Chupete, ne parvient jamais à sortir de son camp.

Un but tardif clôt la marque

La seconde période se joue à un rythme plus mesuré, ponctuée de plusieurs changements des deux côtés, dont l’entrée de Bernardo Silva à la place de Federico Valverde chez les Merengues. Málaga tente de réagir par intermittence, mais ne cadre qu’un seul tir de toute la rencontre, contre sept pour le Real Madrid. À la 90ᵉ minute, un quatrième but scelle le score final à 4-0.

Une troisième victoire de rang

Ce succès prolonge la dynamique enclenchée en ouverture de saison. Après une victoire arrachée face à l’Espanyol (2-1) puis une démonstration contre la Real Sociedad (4-1, avec un triplé de Kylian Mbappé), le Real Madrid signe un troisième succès consécutif et conserve un bilan parfait de neuf points sur neuf possibles.

Málaga, toujours sans le moindre point

Fraîchement remonté dans l’élite espagnole après un long parcours depuis la troisième division, Málaga reste sans la moindre victoire après trois journées, à la suite d’une défaite initiale face à l’Atlético Madrid (2-0) et d’un match nul concédé contre la Corogne. L’historique des confrontations entre les deux clubs penche très largement en faveur des Merengues : sur trente-six duels disputés, les Andalous ne se sont imposés qu’une seule fois, lors de la saison 2012-2013, à domicile.

Avec ce succès, le Real Madrid conforte sa place de leader du championnat avant un déplacement chez le Real Betis, prévu le 4 septembre.