Real Madrid : Mbappé à 12 matchs de battre le record des 100 buts de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé dispose de douze matchs pour dépasser la marque des 100 buts établie par Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. L’attaquant français compte actuellement 89 réalisations sous le maillot merengue, après le triplé inscrit face à la Real Sociedad lors de la deuxième journée de championnat.

Le repère fixé par Cristiano Ronaldo

Ronaldo avait franchi la barre symbolique des 100 buts avec le club blanc un 2 novembre, lors d’un match contre l’Olympique Lyonnais, sur penalty, après une faute concédée par le défenseur Mouhamadou Dabo. Cette performance reste, encore aujourd’hui, la référence absolue de précocité dans l’histoire du club, seulement égalée par Erling Haaland du côté de Manchester City et jamais dépassée depuis.

Mbappé dispose désormais de neuf rencontres de championnat et de trois journées de Ligue des champions avant cette date du 2 novembre, soit douze occasions de s’approcher, voire de dépasser, ce cap avant quiconque d’autre dans l’histoire madrilène. Il lui reste onze buts à inscrire pour l’atteindre.

Un rythme jugé exigeant mais atteignable

Onze réalisations en douze matchs constituent une cadence élevée, sans être hors de portée pour un attaquant du palmarès de Mbappé. Le Français avait déjà démontré une capacité à répondre à ce type d’exigence lors de l’exercice précédent, marqué par 42 buts toutes compétitions confondues et un deuxième Pichichi consécutif, malgré un ralentissement au printemps lié à des douleurs au genou apparues en janvier, période coïncidant avec l’arrivée d’Arbeloa sur le banc madrilène.

Le début de la saison actuelle avait lui aussi débuté de façon perturbée. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc avait coïncidé avec une gastro-entérite sévère qui avait éloigné Mbappé des terrains pendant plusieurs semaines, avant la Coupe du monde des clubs. Une fois rétabli, l’attaquant avait retrouvé un rythme de buteur élevé, égalant même le record de buts de Ronaldo sur une année civile, fixé à 59 réalisations.

Une progression supérieure à celle de Ronaldo au même stade

Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, Mbappé affiche des statistiques supérieures à celles de son prédécesseur portugais au même nombre de matchs. Lors de sa première saison, il avait inscrit 44 buts, dont 31 en championnat, décrochant le Soulier d’or. Le bilan collectif avait cependant été plus terne, avec une élimination en quarts de finale de Ligue des champions et des défaites en championnat comme en finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone.

Ces chiffres dépassent ceux de Ronaldo à ses débuts madrilènes, qui comptait alors 33 buts dans des circonstances comparables. Reste désormais à savoir si le Français parviendra à transformer cette avance statistique en un nouveau record de rapidité pour atteindre la centaine de buts sous le maillot merengue.