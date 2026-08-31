Sergueï Lavrov accuse l’OTAN de pousser l’Arctique vers un nouveau front de confrontation

Sergueï Lavrov a accusé l’OTAN de contribuer à la militarisation de l’Arctique dans un article publié ce 31 août 2026 sur Arctic.ru. Le ministre russe des Affaires étrangères estime que l’évolution militaire de la région augmente directement les risques pour la sécurité de la Russie.

Selon le chef de la diplomatie russe, les activités militaires menées par les pays de l’Alliance dans le Grand Nord créeraient un risque croissant d’incidents susceptibles de déboucher sur un affrontement armé. Il affirme que Moscou considère cette évolution comme « une menace directe pour la sécurité de la Russie ».

Moscou dénonce l’augmentation des activités militaires

Lavrov pointe particulièrement l’Arctic Sentry, une activité lancée par l’OTAN en février 2026 afin de renforcer sa présence et ses capacités de surveillance dans les hautes latitudes. Le ministre russe affirme que des préparatifs militaires et des exercices de grande ampleur se déroulent à proximité des frontières septentrionales de son pays.

Selon Moscou, ces opérations ne relèvent plus uniquement de la surveillance de la zone arctique. Elles participeraient à une évolution stratégique plus large visant, selon Lavrov, à limiter le développement de la Russie et de ses partenaires. Le ministre affirme que les pays occidentaux chercheraient ainsi à faire de l’Arctique « un nouveau front pour contenir le développement de la Russie ».

La Russie considère depuis plusieurs années l’Arctique comme une zone stratégique majeure. Le pays dispose d’importantes infrastructures militaires dans cette région et cherche aussi à développer la Route maritime du Nord, qui relie les ports russes de l’Arctique aux voies maritimes menant vers l’Asie. Reuters souligne que cette zone revêt également une importance particulière pour les capacités navales russes, dont ses sous-marins à armement nucléaire.

Le Conseil de l’Arctique reste paralysé

Cette confrontation intervient alors que la coopération institutionnelle dans l’Arctique demeure fortement dégradée depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Conseil de l’Arctique, créé le 19 septembre 1996, réunit les huit États arctiques : Russie, États-Unis, Canada, Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède.

Selon Lavrov, les travaux du Conseil sont largement paralysés depuis mars 2022, avec une réduction importante des réunions politiques et des projets communs. Le ministre affirme que Moscou reste disposé à reprendre un fonctionnement complet de l’organisation, à condition que les intérêts de tous ses membres soient pris en compte.

La Russie refuse toutefois de rester dépendante d’une coopération qu’elle juge désormais fragilisée. Lavrov affirme que son pays dispose des territoires, des infrastructures, des capacités logistiques et de partenaires nécessaires pour poursuivre ses projets arctiques.

Moscou veut renforcer ses partenariats

Le ministre russe associe cette stratégie à la poursuite des coopérations économiques dans le Grand Nord. Les ressources naturelles, les infrastructures de transport, la recherche scientifique et le développement de la Route maritime du Nord figurent parmi les secteurs cités par Moscou.

Un événement récent illustre cette orientation : le 19 août, un porte-conteneurs chinois a atteint pour la première fois le port de Mourmansk en empruntant la Route maritime du Nord. Lavrov présente cette liaison comme une étape importante pour le développement du transport maritime arctique avec les partenaires de la Russie.

Face à l’évolution militaire de la région, Moscou affirme donc vouloir conserver deux axes : défendre ses intérêts stratégiques dans l’Arctique et maintenir une ouverture à la coopération internationale. Lavrov prévient toutefois que la Russie répondrait aux actions qu’elle considère comme hostiles, y compris par des mesures qu’il qualifie d’« asymétriques ».