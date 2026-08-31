Trélissac : un motard de 23 ans et sa passagère meurent après avoir percuté une voiture à l'arrêt en pleine nuit

Une voiture stationnée sur l’avenue Michel Grandou a coûté la vie à deux jeunes dans la nuit de dimanche à lundi. Le choc s’est produit peu après 2 heures du matin à Trélissac, en Dordogne.

Une collision fatale avec un véhicule stationné

Le conducteur de la moto, âgé de 23 ans, circulait avec sa passagère de 22 ans lorsque leur deux-roues a violemment heurté une voiture garée sur le bord de la chaussée. Les deux victimes ont été projetées sous le choc. À l’arrivée des secours, elles se trouvaient déjà en arrêt cardio-respiratoire.

Deux équipes du Smur sont intervenues sur place pour tenter de les réanimer. Le médecin du Samu n’a pu que constater leur décès, selon les informations rapportées par France Bleu. La circulation a été totalement interrompue sur l’avenue le temps de l’intervention, dans ce secteur résidentiel situé entre Périgueux et Trélissac. Les circonstances exactes de l’accident restent à établir. Les causes de la perte de contrôle du deux-roues n’ont pas été communiquées à ce stade.

Un axe déjà marqué par plusieurs accidents graves

L’avenue Michel Grandou, très fréquentée par les habitants du secteur des Maurilloux, cumule les sinistres depuis plusieurs années. En janvier 2022, un motard avait été légèrement blessé après une collision avec une voiture au niveau du magasin Biocoop, sur ce même tronçon. Quelques mois plus tôt, en septembre 2021, un véhicule s’était retourné sur le toit avec trois occupants à bord, provoquant une coupure de circulation prolongée jusqu’au lever du jour.

Un précédent accident mortel impliquant une moto et une voiture avait par ailleurs conduit la police de Périgueux à lancer un appel à témoins en février 2022. En mai 2019 déjà, une collision entre une voiture et une moto avait fait trois blessés, dont deux graves, sur cette même avenue.

Une hausse de la mortalité chez les motards en France

Le drame de Trélissac s’ajoute à une série d’accidents mortels impliquant des deux-roues motorisés recensés ces derniers jours en France, entre le Puy-de-Dôme, l’Indre-et-Loire et le Gard. Selon des données transmises à l’Assemblée nationale, les motocyclistes représentent environ 1 % du trafic routier national mais comptent parmi les usagers les plus exposés : leur risque d’être tués sur la route serait jusqu’à dix-neuf fois supérieur à celui des automobilistes, à kilométrage parcouru équivalent.

Les identités des deux victimes de Trélissac n’ont pas été rendues publiques. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances précises de la collision, notamment la vitesse du deux-roues au moment du choc.