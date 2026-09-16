Le retour de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions asiatique tourne mal avec Al-Nassr

Al-Nassr a lourdement perdu face à Al-Aïn (4-0), mardi 15 septembre 2026, pour son retour dans la Ligue des champions asiatique. Cristiano Ronaldo et ses partenaires ont rapidement été dépassés par les champions des Émirats arabes unis, qui ont pris les commandes de la rencontre avant de creuser l’écart après la pause.

Houssine Rahimi a inscrit deux buts, avant que son frère Soufiane Rahimi et Giorgos Giakoumakis ne complètent le score. Pour Al-Nassr, cette défaite constitue sa plus lourde en Ligue des champions asiatique depuis la création de la compétition en 2003.

Ronaldo sans but et sous pression

Le Portugais de 41 ans a pourtant tenté de peser sur la rencontre. En première période, il a réclamé un penalty après une chute dans la surface, mais l’arbitre a laissé le jeu se poursuivre. En fin de partie, son coup franc a également été repoussé par Khalid Essa, le gardien et capitaine d’Al-Aïn.

Ronaldo a aussi montré sa frustration au fil de la rencontre. Après le troisième but adverse, il s’est emporté contre ses partenaires avant de protester auprès de l’arbitre. Une autre séquence a attiré l’attention lorsqu’il s’est retrouvé au contact d’un adversaire dans une action tendue. Il avait déjà été pris pour cible par les supporters locaux avant le coup d’envoi, avec des chants faisant référence à Lionel Messi.

Cette rencontre intervient alors que Ronaldo poursuit toujours la quête d’un titre continental avec Al-Nassr. Depuis son arrivée en Arabie saoudite en 2023, le Portugais n’a pas encore remporté la Ligue des champions asiatique avec le club. Al-Nassr avait atteint les demi-finales de l’édition 2024-2025 avant de rester sans trophée dans la compétition.

Postecoglou défend son capitaine

La prestation de Ronaldo a ensuite été évoquée en conférence de presse. Ange Postecoglou a été interrogé sur l’influence du Portugais dans les difficultés actuelles de son équipe, certains journalistes estimant que sa présence pouvait peser sur le fonctionnement collectif.

L’entraîneur australien a rejeté cette lecture et a assumé la responsabilité de la défaite. « Cristiano a déjà marqué trois buts, il a eu une préparation limitée. Ce n’est pas à cause des joueurs. Ils donnent tout et ils ont du caractère. C’est ma responsabilité », a-t-il déclaré avant de défendre le parcours de son capitaine.

Ce revers complique donc immédiatement le début de campagne continentale d’Al-Nassr. Le club saoudien devra désormais réagir lors de ses prochaines rencontres de la phase de ligue, alors que Ronaldo cherche toujours à ajouter ce trophée asiatique à son palmarès avec son équipe.