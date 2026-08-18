Un pasteur meurt après une morsure de serpent au Nigéria

Le révérend Nankur Peter Kundul est décédé après avoir été mordu par un serpent alors qu’il exerçait son ministère à Boltim, dans l’État du Plateau, au Nigéria. Son décès survient dans une zone où plusieurs autres victimes de morsures ont été signalées.

Le décès du révérend Nankur Peter Kundul a été rapporté le 17 août 2026 après une morsure de serpent survenue à Boltim, dans le district de Gamakai, au sein du Langtang South Local Government Area, dans l’État du Plateau, au Nigéria. Le pasteur, membre de la Church of Christ in Nations (COCIN), a été conduit à la Sabon Gida Clinic, où il est décédé des suites de la morsure, selon Christian Daily International.

Une morsure survenue pendant son activité missionnaire

Kundul exerçait son ministère dans la communauté de Boltim lorsqu’il a été victime de l’attaque du serpent. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir l’espèce de l’animal, le lieu exact de la morsure ou le délai écoulé avant son admission à la clinique.

Le décès a été confirmé à Christian Daily International par Rinkyer Asaph, présenté comme un proche du pasteur. Selon son témoignage, d’autres chrétiens avaient déjà perdu la vie après des morsures de serpents dans le secteur de Gamakai. La source ne fournit toutefois pas de chronologie médicale détaillée concernant les dernières heures du pasteur.

La situation locale apparaît d’autant plus préoccupante que les morsures de serpents constituent un problème récurrent dans les communautés rurales du Plateau, où les activités agricoles exposent régulièrement les habitants à ces accidents.

Plus de 300 morsures recensées dans l’État du Plateau

Des données communiquées quelques semaines avant le décès permettent de mesurer l’ampleur du phénomène. Entre décembre 2025 et juin 2026, 312 cas de morsures de serpents ont été recensés dans l’État du Plateau dans le cadre du programme public de prise en charge par antivenin. Parmi ces victimes, 311 ont été traitées avec succès, selon Kim Jerry Bot, directeur général de la Plateau State Drugs and Medical Commodities Management Agency.

Le programme repose sur la distribution gratuite d’antivenin dans des établissements de santé répartis dans 15 zones de gouvernement local. Les autorités ont également prévu de renforcer les stocks à l’approche de la saison agricole, période durant laquelle les morsures peuvent augmenter, selon les responsables sanitaires de l’État.

Une prise en charge qui reste déterminante

Le cas de Kundul intervient donc alors que les autorités du Plateau cherchent à améliorer l’accès rapide au traitement des morsures. Les chiffres officiels disponibles montrent qu’une grande majorité des victimes prises en charge dans le cadre du programme public ont pu être sauvées.

Les circonstances exactes ayant conduit au décès du pasteur restent toutefois limitées aux éléments rapportés par ses proches et par Christian Daily International. Aucun détail supplémentaire permettant d’établir précisément la gravité de l’envenimation, l’espèce du serpent ou le délai entre la morsure et les soins n’a été confirmé.