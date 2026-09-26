Affaire JP N’Da : libéré au Sénégal, l’influenceur fait un geste envers la famille de Salimata

Après sa libération, l’influenceur ivoirien JP N’Da a été aperçu quelques jours plus tard chez les proches de la franco-sénégalaise Salimata au Sénégal. Cette rencontre intervient après une période de tensions entre les deux créateurs de contenus.

L’affaire JP N’Da au Sénégal du nom du créateur de contenus ivoirien remonte au début du mois de septembre 2026. JP N’Da, Salimata Mbn et plusieurs autres créateurs de contenu étaient en séjour dans un établissement sénégalais situé dans le secteur de Lompoul. Le moment de détente qui était annoncé s’est finalement transformé en conflit avec des accusations de violences.

Selon le récit de l’influenceuse Salimata, une discussion liée au respect des règles de l’établissement aurait dégénéré en violence. La créatrice de contenu a par la suite accusé JP N’Da et l’influenceur franco-capverdien Deven de l’avoir frappée et humiliée. Elle avait déposé une plainte après avoir saisi les forces de l’ordre les instants qui ont suivi. Une version des faits qui a été contesté par la partie adverse selon les informations disponibles.

À la suite de cette plainte, JP N’Da a été placé en garde à vue avant d’être détenu au Sénégal. En Côte d’Ivoire, la toile s’en mêle et les réactions se sont multipliées. Plusieurs internautes ont appelé à suivre le dossier et à privilégier les démarches officielles.

Salimata retire finalement sa plainte

Quelques jours plus tard, le dossier a connu un rebondissement. Salimata a annoncé le retrait de sa plainte contre JP N’Da, sans demande de dédommagement et sans condition. Elle explique avoir été sollicitée par plusieurs personnes venues lui demander pardon au nom de l’influenceur ivoirien.

Cette décision intervient alors que des appels à l’apaisement avaient été lancés. Le retrait de la plainte n’a cependant pas immédiatement mis fin à la procédure judiciaire. Jugé le 23 septembre 2026, JP N’Da a écopé d’une amende de 50 000 FCFA et a recouvré sa liberté.

Une rencontre avec la famille de l’influenceuse sénégalaise

Quelques jours après sa sortie de détention, une nouvelle séquence vient désormais marquer cette affaire. Une vidéo publiée sur le réseau social X montre JP N’Da, au domicile de la famille de Salimata. Selon les informations disponibles, cette visite entrait dans le cadre d’une démarche de remerciement et de respect après le pardon accordé.

Après la plainte, la détention, le retrait de la plainte et le jugement qui a abouti à la libération de l’influenceur ivoirien, le calme est donc revenu. Elle constitue un nouvel épisode de l’affaire, avec une séquence désormais placée sous le signe de l’apaisement entre les deux familles.