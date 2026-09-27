Afrique du Sud : deux fusillades font au moins 27 morts en une nuit

Au moins 27 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche en Afrique du Sud, à l’issue de deux fusillades distinctes survenues à Johannesburg et près du Cap, a annoncé la police sud-africaine ce dimanche.

Un bar de Johannesburg visé par des hommes armés de fusils d’assaut

La première attaque s’est produite vers 21h30 samedi dans un bar situé à l’ouest de Johannesburg. Selon la police, des clients consommaient à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement lorsque huit hommes armés de fusils d’assaut de type AK-47 et de pistolets ont ouvert le feu, d’abord sur les personnes présentes dehors, puis à l’intérieur du bar. Selon les autorités, il y aurait eu 17 morts (13 hommes et 4 femmes) et 15 blessés. D’après certains témoins, les assaillants ont fouillé plusieurs clients et ont dérobé des téléphones portables, avant de prendre la fuite.

Une seconde attaque dans un township près du Cap

Quelques heures plus tard, vers 01h46 (heure locale), une deuxième fusillade a visé un second lieu à Lwandle, situé à plus de 1 000 kilomètres de Johannesburg. Des hommes armés ont fait irruption sur place et tiré sur les clients, tuant 10 personnes et 11 blessés. Les mobiles des deux attaques ne sont pas connus à ce stade. L’Afrique du Sud enregistre en moyenne 60 meurtres par jour, l’un des taux les plus élevés au monde.