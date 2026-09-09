Après Elon Musk, Trump applaudit la percée de l’AfD en Allemagne et critique l’immigration

Le président américain Donald Trump a publiquement salué le succès électoral de l’AfD en Allemagne. Dans un message publié sur Truth Social, il a attribué cette progression au rejet de la politique migratoire allemande et a repris un slogan inspiré de son célèbre « MAGA ».

Donald Trump a réagi au succès électoral de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) en affichant son soutien au parti arrivé largement en tête des élections régionales organisées dimanche en Saxe-Anhalt. Mardi, le président américain a estimé que ce résultat traduisait un rejet des politiques migratoires menées en Allemagne.

Sur son réseau social Truth Social, Trump a qualifié le scrutin de « très bonne soirée » pour ce qu’il a appelé le « parti populiste » allemand, une référence à l’AfD. Selon lui, les électeurs auraient exprimé leur lassitude face aux règles en matière d’immigration, qu’il juge responsables des difficultés rencontrées par le pays.

Le chef de l’État américain a terminé son message par l’acronyme MGGA, largement interprété comme une adaptation de son slogan MAGA (« Make America Great Again »), cette fois appliqué à l’Allemagne sous la formule « Rendre à l’Allemagne sa grandeur ».

Trump relie la progression de l’AfD à l’immigration

Dans son message, Donald Trump affirme que les Allemands « en ont assez des règles et réglementations horribles sur l’immigration ». Il ajoute que le mouvement est « en pleine ascension » et qu’il ne se laissera plus faire.

Cette prise de position intervient deux jours après un scrutin historique en Saxe-Anhalt. L’AfD a recueilli 43,8 % des suffrages, son meilleur résultat jamais enregistré lors d’une élection régionale en Allemagne. Le parti est devenu la première force politique de ce Land de l’est du pays, devant la CDU du chancelier Friedrich Merz.

L’AfD ne dispose toutefois pas de la majorité absolue pour gouverner seule. Les autres partis allemands maintiennent jusqu’à présent leur refus de former une coalition avec cette formation d’extrême droite.

Une mobilisation électorale record

Le scrutin s’est aussi distingué par une participation exceptionnelle. Selon les résultats officiels des autorités électorales allemandes, 77,8 % des électeurs se sont rendus aux urnes, contre 60,3 % lors des précédentes élections régionales de 2021.

Il s’agit du taux de participation le plus élevé enregistré en Saxe-Anhalt depuis la réunification de l’Allemagne en 1990. Cette forte mobilisation a marqué une rupture avec les précédents scrutins régionaux dans ce Land.

Elon Musk avait déjà apporté son soutien à l’AfD

La réaction de Donald Trump rappelle les prises de position d’Elon Musk en faveur de l’AfD au début de l’année 2025. Le patron de Tesla et SpaceX, proche allié politique du président américain, s’était impliqué de manière inédite dans la campagne électorale allemande.

En janvier 2025, Elon Musk avait participé par visioconférence à une convention de l’AfD organisée à Halle, devant environ 4 500 militants. Au cours de son intervention, il avait présenté le parti comme « le meilleur espoir pour l’Allemagne » et encouragé les électeurs allemands à soutenir cette formation.

Quelques semaines auparavant, il avait également échangé en direct avec la dirigeante de l’AfD, Alice Weidel, sur le réseau social X. Musk avait alors multiplié les messages favorables au parti, estimant qu’il représentait une alternative pour l’avenir de l’Allemagne. En août 2026, Musk avait de nouveau affiché son soutien à l’AfD avant le scrutin en Saxe-Anhalt, qualifiant le parti de seule « espoir » pour l’Allemagne.

Le soutien affiché de deux figures majeures de la droite américaine à l’AfD intervient dans un contexte où les débats sur l’immigration occupent une place centrale dans la vie politique allemande. Les déclarations successives d’Elon Musk puis de Donald Trump donnent désormais une dimension internationale à la percée du parti d’extrême droite allemand.