Après sept heures d’opération, Boni Yayi poursuit sa convalescence à Berlin

Après environ sept heures passées au bloc opératoire à Berlin, l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi poursuit sa prise en charge médicale en Allemagne. Sa famille indique, dans un communiqué rendu public vendredi 4 septembre 2026, qu’il reste sous soins intensifs et suit également des séances de rééducation.

Thomas Boni Yayi se remet d’une intervention chirurgicale réalisée dans un hôpital de Berlin, où il avait été évacué après l’apparition de douleurs liées à une hernie discale. D’après le communiqué de sa famille, l’opération a duré environ sept heures. L’ancien chef de l’État a repris connaissance après l’intervention et demeure sous surveillance médicale.

La famille de l’ancien président précise que sa prise en charge se poursuit avec des soins intensifs et un programme de rééducation. Elle appelle également à des prières pour un rétablissement rapide et complet.

Une évacuation autorisée par les autorités

Le déplacement de Boni Yayi vers l’étranger a été rendu possible après l’accord du président Romuald Wadagni, selon le communiqué familial. Ses proches remercient également l’ancien président Patrice Talon ainsi que le ministère de la Santé pour leur soutien dans cette évacuation sanitaire.

La famille adresse aussi ses remerciements à l’équipe chirurgicale et au personnel de l’établissement hospitalier allemand pour la prise en charge de l’ancien dirigeant béninois.

Le communiqué rappelle que cette évacuation intervient dans le cadre des dispositions prévues pour les anciens présidents de la République. Il cite la loi n° 2009-18 du 15 juillet 2009 relative aux pensions et autres avantages accordés aux anciens chefs de l’État.

Boni Yayi avait récemment repris une activité institutionnelle

Cette prise en charge médicale intervient quelques semaines après une séquence institutionnelle importante pour Boni Yayi. L’ancien président avait accepté de siéger au Sénat béninois après avoir initialement exprimé son opposition à la création de cette nouvelle chambre.

Il fait partie des anciens chefs de l’État appelés à y siéger comme membres de droit, aux côtés de Nicéphore Soglo et Patrice Talon. Cette disposition découle de la révision constitutionnelle adoptée en novembre 2025.

Le Bénin a officiellement installé son premier Sénat le 30 juillet 2026. La nouvelle chambre parlementaire compte 25 membres et constitue la deuxième chambre du Parlement, avec l’Assemblée nationale.

Boni Yayi avait ainsi pris part aux activités liées à l’installation de cette institution à Porto-Novo, avant son évacuation sanitaire vers l’Allemagne. Le Sénat a depuis achevé la mise en place de ses organes dirigeants avec l’élection de Patrice Talon à sa présidence le 6 août 2026.

À Berlin, l’ancien président reste donc sous surveillance médicale et poursuit sa rééducation, tandis que sa famille demande des prières pour la suite de son rétablissement.