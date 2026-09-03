Après son altercation avec Mbappé, Orlando Gill revient sur l’incident

Le nouveau gardien du LOSC, Orlando Gill, est revenu mercredi 2 septembre 2026 sur son altercation avec Kylian Mbappé après France-Paraguay au Mondial. Le portier paraguayen affirme avoir présenté ses excuses et assure désormais bien s’entendre avec Ethan Mbappé, son nouveau coéquipier à Lille.

Orlando Gill a présenté ses excuses après l’épisode qui l’avait opposé à Kylian Mbappé au Mondial 2026. Le gardien de Paraguay, désormais joueur du LOSC Lille, s’est exprimé mercredi lors de sa première conférence de presse avec le club français.

La scène s’était déroulée après le huitième de finale remporté 1-0 par la France. Après le coup de sifflet final, Gill avait tenté de saluer Mbappé. Le Français n’avait pas répondu à sa poignée de main, avant que le gardien paraguayen ne lui adresse un ballon dans le dos. L’épisode avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Gill reconnaît un geste sous le coup de la frustration

Interrogé sur cette séquence, le portier de 26 ans a reconnu avoir réagi sous l’effet de la compétition et de la déception après l’élimination de sa sélection.

« Je suis compétitif, je n’aime pas perdre et parfois on fait des choses sans réfléchir. Ensuite, j’ai réfléchi et je me suis excusé. Cela ne me ressemble pas et c’est désormais derrière moi », a expliqué Gill devant les journalistes, selon les propos rapportés par la presse.

Le gardien assure donc vouloir tourner la page. Cette prise de parole intervient quelques jours après son arrivée officielle dans le Nord de la France.

Un nouveau coéquipier nommé Ethan Mbappé

L’histoire prend une autre dimension depuis le transfert de Gill à Lille. Le Paraguayen évolue désormais dans le même vestiaire qu’Ethan Mbappé, le frère cadet de Kylian.

Gill a précisé que cette situation ne posait pas de problème particulier. « J’ai parlé avec Ethan et nous nous entendons très bien. C’est un grand professionnel, comme Kylian », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse.

Le gardien a toutefois indiqué qu’il n’avait pas encore eu avec Ethan une discussion personnelle consacrée à l’incident du Mondial. Il estime que l’affaire appartient désormais au passé.

Une arrivée à Lille après un Mondial remarqué

Orlando Gill arrive au LOSC après avoir été l’une des révélations de la Coupe du monde avec le Paraguay. Le club lillois indique qu’il compte 11 sélections et qu’il a signé jusqu’en 2031. Il mesure 1,99 mètre et a disputé plusieurs rencontres importantes durant le tournoi.

Face à l’Allemagne en seizièmes de finale, Gill avait arrêté deux tirs lors de la séance de penalties, contribuant à la qualification paraguayenne. Contre la France au tour suivant, il avait encore retardé l’échéance avant de s’incliner sur un penalty de Mbappé à la 70e minute. Le LOSC précise qu’il avait été élu homme du match lors des deux rencontres.

À Lille, Gill doit pour l’instant épauler Berke Özer dans la hiérarchie des gardiens. Son premier objectif sera désormais de faire oublier l’épisode du Mondial par ses performances avec son nouveau club.